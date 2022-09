Ancora Caterina Balivo protagonista di questo 14 settembre, che sicuramente non sarà ricordato con piacere dalla conduttrice televisiva. L’ultimo attacco è arrivato sui presunti ritocchi della donna, la quale attraverso il social network Instagram e una story ha replicato a tono ad un utente. Ma soltanto poche ore prima erano uscite fuori voci negative sul suo futuro professionale, visto che non sta ottenendo i risultati sperati alla vigilia. E dovrà cambiare registro per evitare che siano presi drastici provvedimenti.

Dunque, Caterina Balivo ha risposto a chi l'ha accusata di essere ricorsa ad alcuni ritocchi. Prima invece si è appreso che il dato più grave dal punto di vista degli ascolti televisivi è giunto dopo la puntata del 13 settembre e adesso potrebbe esserci il serio rischio di una decisione choc. Non sarebbe da escludere, stando al sito Ultimenotizieflash, la possibilità che la trasmissione Lingo, in onda su La7, venga cancellata. Andiamo a scoprire insieme quanto ha raccolto nell'ultima comunicazione sugli ascolti tv.





Caterina Balivo accusata di essersi sottoposta a ritocchi: la risposta

Sul suo profilo Instagram Caterina Balivo ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower, i quali non le hanno posto solamente quesiti positivi o comunque leggeri. C’è chi ha attaccato la presentatrice di La7 perché si sarebbe sottoposta a dei ritocchi estetici. Lei ha rotto il silenzio e ha immediatamente spiegato come stiano realmente i fatti. Mai come stavolta la Balivo ha perso letteralmente la pazienza e quindi andiamo a vedere insieme cosa ha raccontato ai suoi seguaci.

Un utente ha commentato: “Guardo il tuo naso. Troppo ritoccato”. E Caterina Balivo ha replicato con un video, smentendo categoricamente di essersi rifatta: “Ma quale naso rifatto. Questo è tutto mio!! Anzi, ho pure preso un vetro in faccia e mi manca un pezzettino. Dai, ci vediamo alle 18.50 con Lingo!”. Nel corso del breve filmato ha inquadrato proprio il suo naso, facendo notare a tutti che fosse assolutamente naturale. Chissà se dopo questa spiegazione qualcun altro si permetterà di puntarle il dito.

E alcune settimane fa Caterina Balivo ha festeggiato il compleanno della figlia. Tutti hanno guardato le foto e hanno visto com’è diventata oggi, a 5 anni dalla sua nascita. Nel post pubblicato dalla madre famosa sono presenti il papà Guido Brera, il fratello Guido Maria nonché i nonni, gli zii e i suoi cugini. Questa la didascalia scelta: “Auguri Cora di mamma. Grazie a tutti per gli auguri e a zia Franci per le foto”.

“Così non si va avanti”. Caterina Balivo, disfatta: la pessima notizia le rovina la giornata