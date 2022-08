Caterina Balivo, retroscena sul suo mancato arrivo a Mediaset. A svelare tutto è lei. Sono giorno molto intensi per la conduttrice che a settembre tornerà su Tv8 con un nuovo programma come, tra l’altro, annunciato da Urbano Cairo. “Ha condotto per altre nel momento in cui comincia con noi diventa esclusiva con noi. Per quel che riguarda la durata abbiamo ipotizzato un numero importante di puntate, poi vedremo l’andamento”. Per Caterina è il ritorno dopo due anni in tv.



Nel corso della sua carriera, i fan hanno già assistito al triste addio alla conduzione di Vieni con me nel periodo in cui è scoppiata la pandemia da Covid. Un momento che Caterina Balivo aveva ricordato confessando quanto da quel momento tutto fosse cambiato. La conduttrice infatti aveva preso la decisione di dedicare più tempo alla sua famiglia.





“È stato complesso…Facevo un programma allegro, leggero, che a quel punto sentivo stonato…”, ammetteva per poi rivelare ancora: “Non voglio più stare tante ore fuori casa…”. Caterina Balivo era sempre stata molto trasparente con i fan anche quando aveva vissuto un momento di crisi d coppia durante il lockdown. “Perché bisogna raccontare che siamo solo la famiglia perfetta?”. (Leggi anche Caterina Balivo, l’ospite esagera e lei lo blocca così: “No, non si scherza su queste cose!”)



La pandemia aveva certamente segnato la vita di molti talvolta azzerando i conti per ripartire con nuovi progetti: “Ho bisogno sempre di nuovi stimoli…” e ancora: “Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli…”. Pronta dunque a ripartire su Tv8 e Rai2 dove condurrà Help. Un attestato di stima non da poco. Merito anche di un carattere caparbio. In un’intervista rilasciata al settimanale F ha rivelato alcuni retroscena sul suo passato.



Nei primi anni 2000 Caterina Balivo era pronta ad indossare gli abiti succinti della valletta: aveva superato brillantemente tutti i provini. L’azienda le aveva però imposto la rimozione del neo che la presentatrice ha sul collo. “Mi scelgono come Letterina di Passaparola, solo che mi chiedono di togliere il neo. Risposta? No. Decisione mai rimpianta. È pur vero che non prendo mai tempo per rispondere”.

