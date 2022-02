Davvero molto forti e commoventi le dichiarazioni di Caterina Balivo, che durante la trasmissione ‘Da noi a ruota libera’ di Francesca Fialdini si è lasciata andare a rivelazioni su suo figlio Guido Alberto. Il bimbo ha infatti molta paura in questi giorni e ha chiesto disperatamente supporto a suo madre, ma non è tutto. Le ha chiesto cosa potrebbe succedere a lui e alla loro famiglia e la giudice de ‘Il Cantante Mascherato’ ha tentato in tutti i modi di rasserenarlo, nonostante il momento complicatissimo.

In occasione di San Valentino Caterina Balivo aveva invece sorpreso tutti i suoi follower con un post meraviglioso per suo marito Guido Maria Brera. Nella didascalia a corredo dell’immagine ha lanciato una piccola frecciatina a suo marito: “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose”, ha scritto la presentatrice che sa bene quanto il marito voglia tutelare al massimo la sfera privata. E i follower hanno ovviamente commentato quel suo messaggio, apprezzando la sua ironia.

Caterina Balivo ha quindi voluto parlare di suo figlio, che nonostante abbia nove anni, è già molto attivo e vispo e interessato ad argomenti complicati come la politica. E inevitabilmente ciò che sta vivendo il mondo e soprattutto l’Ucraina in questi giorni non può lasciare nessuno indifferente. E il piccolo di casa Balivo ha espresso tutta la sua preoccupazione. La donna ha subito precisato: “I bambini non vanno trattati da stupidi, vanno tutelati sì, ma guidati verso l’età adulta responsabilmente. La verità non è mai un male. Ai figli non nascono nulla”.





Davanti a Francesca Fialdini Caterina Balivo ha poi affermato: “Lui è un bambino normalissimo, mio figlio è così. Non nascondiamo niente in casa e quindi lui era molto preoccupato e mi ha chiesto: ‘Ma noi dove andiamo a vivere se c’è la guerra?’. Inutile che noi raccontiamo la favola perché poi loro si informano, vanno su Internet e hanno accesso a talmente tante informazioni anche sui social e in televisione. Usano i tablet per la scuola e quindi usano praticamente sempre Internet”, ha concluso.

Sotto il suo spezzone di intervista a ‘Da noi a ruota libera’, pubblicato sui social, Caterina Balivo ha potuto leggere queste reazioni dei follower: “Non ho figli, ma condivido il tuo pensiero”, “Pienamente d’accordo con te, ho sempre fatto così con i miei figli”, “Bisogna sempre dire la verità ai bambini, capiscono molto più di quanto crediamo”, “Giusto, i bambini non sono degli stupidi”.