Momento difficile per Caterina Balivo, fresca di ritorno in Rai dopo un anno passato a La 7 alla guida di Lingo. L’annuncio era arrivato nei giorni scorsi durante la presentazione ufficiale dei palinsesti. Qualcosa si era capito già nell’ospitata del 15 giugno della donna a La vita in diretta, quando Alberto Matano le aveva detto: “Ci vediamo presto Caterina”. E lei aveva replicato: “A prestissimo”. Un messaggio in codice che era stato immediatamente colto dai telespettatori che avevano colto nel segno.

>“Stefano è morto di caldo”. Stava lavorando, la scoperta choc sul suo corpo: che temperatura aveva

Caterina che nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé per delle frecciate a Serena Bortone. Per la Balivo tuttavia, che i telespettatori della Rai ricordano soprattutto per Vieni da me condotto fino al 2020, non è ancora tempo di rimettersi al lavoro. Lo farà tra poche settimane dopo che avrà smaltito il dispiacere per gli ultimi eventi che hanno portato la sua città natale, Napoli, sotto i riflettori.





Caterina Balivo: “Dolore veder bruciare la Venere degli stracci”

Il rogo della Venere degli stracci l’ha toccata profondamente. Scrive infatti sui social: “Una profonda tristezza questa mattina, leggendo quanto accaduto alla “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto. Il rogo è stato un oltraggio non solo all’opera ma anche alla città di Napoli, tra le più vive, artisticamente parlando”.

“L’opera che aveva un forte significato: un inno alla speranza e alla ripartenza. Rappresentava “l’umanità di oggi, chiamata a esprimere il suo lato migliore” così l’ha raccontata l’artista. Gli stracci simboleggiavano rifiuti che la Venere ha il potere di rigenerare. La civiltà è portata dalle persone, ho avuto tanti messaggi di solidarietà nei confronti della città”.

“Napoli reagirà a questo atto di barbarie e reagirà senza aver timore di nulla. La città non si ferma ed io credo tanto in questo concetto di arte pubblica”. Condivido quanto detto dal Sindaco Manfredi, io sono con voi: paghi chi ha agito, parli chi ha visto”. Un dolore non solo per Caterina e Napoli, ma per tutti i cittadini che si vedono privati di un’opera che a loro apparteneva.