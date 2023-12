Caterina Balivo, la brutta notizia è arrivata. Qualche giorno fa la conduttrice ha lasciato il suo pubblico a bocca aperta quando ha esclamato davanti alle telecamere: “Nel frattempo mi sono girata e ho visto un uomo nudo“. Poi lei stessa ha spiegato che si riveriva ad un ballerino resosi protagonista di una performance poco prima. Il giovane era infatti senza maglietta, a petto nudo.

Così Caterina Balivo ha detto: “No scusa, il ballerino. No, con la coda dell’occhio il ballerino, no scusami. Lui è il ballerino, scusami ma mi sono chiesta ma chi è che si è tolto la maglietta?“. In ogni caso le ultime notizie parlano di difficoltà del programma “La Volta Buona” che non fa grandi ascolti. E così, ancora una volta, Caterina potrebbe essere sostituita da un famoso collega.

Caterina Balivo sostituita: chi arriva al suo posto

Già l’anno scorso Caterina Balivo aveva vissuto una situazione simile. Il suo programma, Lingo, in onda su La7, non andava bene e così fu sostituita da Enrico Mentana col suo “Diario politico”. In Rai con La volta buona le cose non vanno affatto meglio. Alberto Dandolo su Oggi ha spiegato che il programma “fatica con gli ascolti” e così è pronto un cambiamento.

A prendere il posto di Caterina Balivo potrebbe essere Pierluigi Diaco che con il suo “BellaMa’” va in onda su Rai2. Per lui si tratterebbe dunque di una promozione. A quanto pare il conduttore il prossimo settembre potrebbe andare a occupare la fascia pomeridiana che oggi appartiene proprio a Caterina.

Dunque Caterina Balivo potrebbe fare già le valigie ad un solo anno dal suo ritorno in Rai. La notizia non è ancora confermata. Caterina aveva sostituito Serena Bortone e il suo “Oggi è un altro giorno“. Ma adesso potrebbe subire lo stesso destino. Al suo posto andrebbe Pierluigi Diaco.

