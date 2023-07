“Io so dove va”. Barbara D’Urso, è Caterina Balivo a svelare tutto: “Per lei c’è la fila”

Caterina Balivo, la rivelazione su Barbara D’Urso. I riflettori restano ancora accesi sul caso della conduttrice che dopo lunghi anni di collaborazione con Mediaset, cede il timone di Pomeriggio Cinque. Una notizia che ha fatto molto discutere e che probabilmente continuerà a farlo. Sono infatti in molti a chiedersi quali orizzonti lavorativi attenderanno Barbara D’urso e nell’attesa di scoprirlo, Caterina Balivo ha rivelato a tutti qualcosa di esclusivo.

Caterina Balivo su Barbara D’Urso, la rivelazione. Di recente il pubblico italiano ha ricevuto una splendida notizia che riguarda da vicino il futuro professionale di Caterina Balivo. Stando a quanto trapelato sul sito TvBlog, per Caterina Balivo si apre la possibilità di condurre un nuovo programma televisivo. Indiscrezione che in parte riprende quanto affermato dalla stessa il 15 giugno come ospite a La vita in diretta.

Caterina Balivo su Barbara D’Urso, la rivelazione: “Non è stato bello…”

“Ci vediamo presto Caterina“, avrebbe detto Alberto Matano nel corso dell’ospitata, e Caterina Balivo ha replicato: “A prestissimo”. Insomma, ormai la notizia è andata incontro a una conferma: la Balivo si troverà alla guida del timone di La volta buona a partire dall’11 settembre 2023. Ma nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, Caterina in vista del programma avrebbe rivelato a tutti qualcosa in merito a Barbara D’Urso.

“Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello… Se la inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”, sono state le parole di Caterina Balivo. Insomma, la futura conduttrice di La volta buona ha ben pensato di rispondere senza alcun filtro, lasciando più o meno intravedere la possibilità di un incontro con Barbara nel salotto tv.

E per dirla tutta, Caterina Balivo è anche consapevole di un retroscena in merito alla trasmissione. Lorella Cuccarini vi suggerisce qualcosa? Sembra infatti che la showgirl sia stata la prima a essere stata contattata per la conduzione del programma. Peccato però che abbia poi rifiutato la proposta. E cosa pensa Caterina Balivo di tutto questo? La risposta non fa troppi giri di parole: “Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia”.