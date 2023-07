Caterina Balivo è pronta a tornare in Rai, la notizia è stata accolta favorevolmente dal pubblico: il motivo è anche da ricercarsi nella sua incredibile vitalità e semplicità, ne è una dimostrazione lo scatto che è stato pubblicato ieri dalla conduttrice in cui si mostra senza filtri. A margine della foto scrive: “Un bagno a Giannutri che sa di amore di mamma e papà, coccole con la mia bambina e confidenze con l’amica di gioventù. Estate 2023 sarai breve ma intensa”.

E poi un fiume di commenti. Gli stessi che nei giorni scorsi erano piovuti dopo il post sulla venere degli stracci incendiata che così recitava. “Una profonda tristezza questa mattina, leggendo quanto accaduto alla “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto. Il rogo è stato un oltraggio non solo all’opera ma anche alla città di Napoli, tra le più vive, artisticamente parlando”.





Caterina Balivo, la foto con le smagliature fa il pieno di like

E ancora: “L’opera che aveva un forte significato: un inno alla speranza e alla ripartenza. Rappresentava “l’umanità di oggi, chiamata a esprimere il suo lato migliore” così l’ha raccontata l’artista. Gli stracci simboleggiavano rifiuti che la Venere ha il potere di rigenerare. La civiltà è portata dalle persone, ho avuto tanti messaggi di solidarietà nei confronti della città”.

Tornando alla foto, Caterina Balivo ha mostrato il suo corpo senza paura: con i segni della gravidanza e le smagliature sulla pancia. Una foto che ha incassato tantissimi like in un momento storico in cui lo standard sembra essere la perfezione: “Io non vedo smagliature!!! ciao Caterina io ho una foto tua nel portafoglio di quando eri una ragazzina avevi i capelli ricci. Ti seguo dai tempi di mis Italia, un abbraccio da una vecchia signora”.

“Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto, ti ho rivalutato“, “Che bello che mostri le smagliature”, “Brava, naturale, come sei. Viva la realtà” sono solo alcuni dei commenti presenti sotto al post. Anche per questo Caterina Balivo è nel cuore dei suoi fan