Marito muore al funerale della moglie. È questa la terribile storia capitata a Mirano, in provincia di Venezia. Protagonisti inconsapevoli di questa brutta vicenda, Clara Santin e Carlo Barban. I due sono spirati una a poche ora dall’altro. Ma andiamo con ordine per raccontare quello che è successo. L prima ad andarsene è la signora Clara. I signori erano tutti e due di 82 anni ed entrambi erano nati, cresciuti e vissuti a Mirano, nello stesso quartiere per giunta. Clara e Carlo avevano passato la vita insieme: avevano quattro figli e sei nipoti.

Poi il lavoro statale: Clara era stata segretaria della scuola media Leonardo da Vinci e Carlo lavorava nel settore vendite di un’azienda di tessuti. Solo qualche anno fa, oramai anziana, Clara si era ammalata presentando gravi problemi respiratori. “Negli ultimi due mesi si era aggravata”, dice oggi Attilio, uno dei figli. E ancora: “L’avevano ricoverata in terapia intensiva e poi spostata a Dolo nell’ultima settimana, dove le avevano eseguito anche una tracheotomia. Ma avevamo capito che non ne sarebbe uscita”.





Per Clara non c’è stato nulla da fare e l’estremo saluto è stato dato proprio a Mirano, nel duomo di S. Michele Arcangelo. “Alla notizia della morte di mia madre mio padre si è sentito male”, racconta quindi Francesco, l’altro figlio della coppia. Ed è proprio qui che il signor Carlo non regge il dolore e muore di crepacuore.

Il dolore è stato troppo forte e anche il signor Carlo muore dopo qualche ora dalla moglie: “Mio padre, da anni, aveva anch’esso diversi problemi di salute. Già alla notizia dell’ultimo ricovero di mia madre si era turbato. E alla notizia della sua morte ha avuto un arresto cardiaco dal quale non si è più ripreso. Ricoverato all’ospedale di Mirano, fin da subito abbiamo capito che la situazione era molto seria”.

E ancora il figlio: “Un colpo troppo duro, è morto di crepacuore. Proprio questa mattina, mentre aveva luogo il funerale di mia madre, ci hanno comunicato che anche mio papà era mancato. Siamo così rimasti orfani nel giro di un giorno. Entrambi hanno scelto di essere cremati, quindi dopo i funerali di mio papà verranno messi in un urna insieme e deposti nel cimitero di Mirano”.

