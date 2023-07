“Non se n’è accorto nessuno”. Nel resort coi figli senza pagare un euro, la mamma spiega come ha fatto a fare la vacanza gratis

Vacanza gratis è possibile? Il racconto di una mamma. La storia fa presto il giro del web e divide in due l’opinione pubblica. Il racconto è stato condiviso attravero un video su Tik Tok dalla diretta interessata, mamma 39enne di due bambini che proprio grazie a una piccola ‘strategia’ è riuscita a strappare una vacanza gratis e un sorriso ai suoi due bimbi. E la donna non avrebbe scelto un posto a casaccio, bensì un hotel super lusso. Pronti a conoscere questa storia? Si parte…

Mamma si intrufola con i due figli in un hotel di lusso, il racconto della 39enne lascia senza parole. Come ormai accade da diverso tempo, la piattaforma social non fa che diffondere storie decisamente originali e degne di essere condivise. Proprio come quella che vi stiamo per raccontare con protagonista una giovane mamma che ha voluto sfidare ogni tipo di imprevisto, e anche qualcos’altro…

Mamma si intrufola con i due figli in un hotel di lusso: la vacanza gratis. Ecco come ha fatto

La vicenda è avvenuta in Turchia, ma la donna con la sua famiglia è partita dall’Inghilterra. Una volta raggiunta la meta tanto ambita, ecco entrare in azione il piano: intrufolarsi in un hotel di lusso e vivere una splendida vacanza totalmente gratis: “Cibo gratis in quantità e servizi da sogno”, sono state le parole di Roxanne Balciunas su Tik Tok.

“Chiamatemi pure ladro, ma la mia esperienza mi è piaciuta”, afferma fiera la donna che ha dunque vissuto giorni in pieno relax in un hotel a 5 stelle ovvero presso il Ramada Hotel & Suites di Kusadasi, in Turchia. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, data del primo sopralluogo in hotel, se così può chiamarsi. Poi la donna ha avuto l’idea geniale: ecco com’è riuscita a strappare una vacanza totalmente gratis. La donna ha deciso di tornare a vivere l’esperienza della vacanza in Turchia partendo il 7 luglio. La strategia ha previsto che la donna trattenesse i braccialetti dell’all-inclusive. Ecco dunque svelato il modo attraverso cui nessuno ha avuto da ridire, e la famiglia è entrata in hotel usufruendo in modo del tutto gratuito dei servizi offerti, cibo incluso.

“Non hanno controllato i miei braccialetti quando sono entrata per la prima volta. Visto che li indossavo, nessuno ha controllato perché potevano vedere che ne indossavo uno. Mio figlio ha pensato che fosse divertente. Ogni volta che mangiavamo qualcosa, diceva “patatine gratis, cibo gratis”. È stato eccitante proprio perché era tutto gratuito. Credo di aver mangiato di più questa volta rispetto all’ultima volta che abbiamo pagato”.