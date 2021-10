“Si deve vergognare”. Caterina Balivo, l’accusa arriva in pubblico e lei diventa una furia

Caterina Balivo è fuori dalla televisione da un po’ di tempo. Nonostante la sua bravura indiscutibile, non è ancora riuscita ad aggiudicarsi una conduzione di un programma, dopo l’addio a ‘Vieni da me’. L’abbiamo vista negli ultimi mesi solamente in veste di giudice a ‘Il Cantante Mascherato’, infatti Milly Carlucci aveva deciso di puntare sulle sue qualità. Nelle scorse ore è però tornata protagonista sui social, dove ha avuto un vero e proprio battibecco a causa di un’accusa per lei inaccettabile.

Prima di entrare al ‘GF Vip 6’, era stata invece Manila Nazzaro a punzecchiarla: “L’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina Balivo abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica quella che ha vinto Miss Italia senza neanche fare il mio nome”.

Sul suo profilo Instagram una donna le ha scritto un commento, che non sembrava completamente negativo nei suoi confronti. Ma lei non ha gradito assolutamente quello che stava venendo fuori. Seppur in modo non aggressivo, l’utente ha detto: “Hai smesso di lavorare anche grazie al mantenimento di tuo marito. Ti seguo da tanto tempo, io ho difficoltà ad andare avanti per mantenere due figli. La prossima volta mi scelgo un marito che mi mantenga”. E la presentatrice ha replicato per le rime.





Nonostante l’internauta abbia poi inviato anche una emoticon con l’abbraccio, a testimonianza del fatto che molto probabilmente fosse in buona fede con quella frase, Caterina Balivo non è rimasta soddisfatta di quel commento e ha risposto immediatamente: “Tesoro, da quando ho diciassette anni mi mantengo da sola e a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la televisione. Un bacio, ma ho capito il senso del tuo messaggio. Tu cerca di capire il mio, con affetto”. E chissà se l’utente replicherà ancora.

Caterina Balivo ha condotto ‘Detto Fatto’ dal 2013 al 2018, prima di presentare ‘Vieni da me’ dal 2018 al 2020. Come conduttrice televisiva non ha avuto ulteriori esperienze, ma sicuramente nei prossimi mesi potrebbe ritornare nel piccolo schermo. Il suo successo avuto in passato le permetterà di essere protagonista anche nel futuro. E il marito non sarà dunque decisivo per il suo mantenimento.