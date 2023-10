“L’ha chiamata e ha confessato”. Caso Giambruno, telefonata verità tra Pier Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni

Caso fuorionda Giambruno, Pier Silvio Berlusconi chiama Giorgia Meloni. Fanno ancora discutere i fuorionda di Andrea Giambruno trasmessi da Striscia La Notizia. Tutti hanno potuto ascoltare il conduttore ed ormai ex compagno della premier utilizzare frasi a pesante sfondo sessuale nei confronti di colleghe. Successivamente c’è stato anche chi, come Simona Branchetti, ha provato a difendere il giornalista, ma ormai il danno era fatto.

Non a caso Giorgia Meloni ha voluto ufficializzare la fine della loro relazione dopo 10 anni insieme e una figlia, Ginevra. D’altra parte le frasi di Andrea Giambruno sono inequivocabili: “Posso toccarmi il pa… mentre ti parlo? Tu sei fidanzata? Come amore? Lo sai che io e … (il nome è stato censurato) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con… Si sco…“. Adesso si viene a sapere che Pier Silvio Berlusconi ha chiamato Giorgia Meloni.

Pier Silvio Berlusconi dopo i fuorionda chiama Giorgia Meloni

Nelle scorse ore sulla questione fuorionda è intervenuto Antonio Ricci. Il papà di Striscia la Notizia ha detto: “Meloni, un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere” e poi ha spiegato perché ha trasmesso quegli audio. Dopo aver letto su Chi un servizio su Andrea Giambruno l’autore tv ha spiegato: “L’astuto cardinal Signorini si sta preparando a celebrare una beatificazione. Siccome sono un laico, specie in estinzione, ho una naturale diffidenza verso i nuovi santi, ricorderete il ‘Caso Soumahoro’…”. Quindi dice di aver usato “l’antidoto”.

Dopo la trasmissione dei fuorionda Pier Silvio Berlusconi racconta di aver chiamato Giorgia Meloni per esprimere al Presidente del Consiglio cordiale vicinanza. L’ad di Mediaset ha inoltre affermato che non sapeva nulla di quel servizio: “Altrimenti ti avrei informata” avrebbe detto Berlusconi a Meloni. D’altra parte è risaputo che Striscia La Notizia gode di una certa autonomia rispetto alla linea editoriale di Mediaset.

Versione confermata da Antonio Ricci che ha dichiarato: “Ho pensato subito di utilizzare l’antidoto. Da una fortunosa pesca estiva avevo due fuorionda del giornalista in frigo. Li ho usati. Così come son solito fare. Come quello di ‘Buttiglione-Tajani’ che Berlusconi dichiarò esser la causa della caduta del suo governo. La cosa che mi ha più stupito di tutto il dibattito è che per il 90% dei giornali sembra impossibile che possa esistere qualcuno che prende iniziative di testa sua e non sia un mero ventriloquo”.

