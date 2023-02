È iniziata la settimana di Sanremo che culminerà sabato 11 febbraio con la finale del Festival giunto all’edizione numero 73. Al timone della manifestazione Amadeus confermatissimo dalla Rai dopo i successi degli anni passati. Anche quest’anno tanti colpi di scena e tante novità che già sono state annunciate al pubblico nelle settimane passate. Amadeus ha sempre scelto il TG1 per fare i grandi annunci, come quello su Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale sarà co-conduttrice nella serata inaugurale e in quella finale, in onda su Rai Uno martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio.

Un grande colpo quello di Amadeus che è riuscito a far arrivare a Sanremo una donna da 28,5 milioni di follower su Instagram. Tutto quello che tocca, luccica. In Liguria ci sarà anche il marito, Fedez, che condurrà alcuni eventi collaterali alla kermesse musicale, come uno speciale di Muschio Selvaggio in onda su Rai Due per tutta la settimana del Festival. Poi canterà sulla nave Costa Smeralda che si collegherà col Festival e in più sarà ospite della performance degli Articolo 31 al Teatro Ariston nella serata dedicata alle cover (venerdì 10 febbraio).

Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo in case separate

La notizia delle ultime ore è che Fedez e Chiara Ferragni non alloggeranno nella stessa casa a Sanremo. L’ha fatto sapere il cantante in una diretta su Instagram: “Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Mucchio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla”. Probabilmente un modo per concentrarsi meglio sui rispettivi impegni. Per Chiara Ferragni si tratta del debutto in tv come conduttrice e l’influecer non ha nascosto ai suoi tantissimi follower la grande emozione per la sfida che l’attende.

I figli della coppia, Leone e Vittoria, sono rimasti a casa, a Milano, con i nonni e le tate. Ancora non è chiaro dove alloggerà Fedez a Sanremo, mentre sono trapelate una serie di indiscrezioni sulla villa in affitto che avrebbe preso Chiara Ferragni: si tratterebbe di villa Dendi, un immobile situato sulle alture della cittadina di Cipressa, lontano dal caos sanremese. In quella zona lo scorso anno ha soggiornato la cantante Elisa. Durante il Festival Chiara Ferragni farà da supporto ad Amadeus e presenterà cantanti in gara e ospiti.

Inoltre Chiara Ferragni sarà la protagonista di un monologo (lo faranno anche le altre co-conduttrici Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini) in cui parlerà di maternità, social network ed haters. Anche se il contenuto è top secret, Ferragni – secondo rumors raccolti dall’Adnkronos – dovrebbe portare al festival gioie e dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma con enorme esposizione social, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con haters e leoni da tastiera all’empowerment femminile, dalle mamme lavoratrici del settore della moda ai vari risvolti di una copertura mediatica dell’esistenza per tanti versi senza precedenti.