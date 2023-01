Momenti di tensione altissima a Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Si parla naturalmente dell’arresto di Matteo Messina Denaro e in collegamento c’è Pif, il regista siciliano che da sempre combatte la mafia. A due certo punto della serata, è andato in onda un servizio del programma che ha fatto vedere (e parlare) alcuni vicini di casa non felici dell’arresto del boss. Uno di loro ha detto ai microfoni: “Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni c’hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono?”.

Parole che hanno fatto impazzire di rabbia Pif che in collegamento ha iniziato ad inveire contro l’uomo. Incalzato da Bianca Berlinguer, l’attore siciliano ha detto: “Fa incavolare, perché una volta negavano negli anni 70. Quando andavano dal vicino di casa di Toto Riina è evidente che non si scagliavano contro la mafia. Quando però nel 2023 c’è un signore che dice ‘hanno sbagliato ad arrestarlo’, direi vaffan…lo!”.

Tensione altissima a Cartabianca: “Vaff…”

E ancora Pif: “Ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze e ti direi vaffa…lo! Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro. Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso, perché nel 2023 non è possibile. Vaffan…o! Mi dica il nome e cognome di questo qua e gli dico vaffa…lo, querelami, sei senza dignità!”.

Poi dice: “Quando vedo queste dichiarazioni qua mi arrabbio e non ci sono giustificazioni. Io non ho paura del mafioso, io ho paura di questo signore qua che magari non è neanche mafioso. Questa è la cosa schifosa. Mi fanno più schifo dei mafiosi vero. Ma stai zitto, ma un minimo di dignità! Ma con quale coraggio guardi i tuoi figli? Ma che uomo sei?”.

E conclude Pif: “Nel 2023 non c’è giustificazione davanti a questo atteggiamento qua. La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire, essere orgogliosi e non frequentare più né Matteo Messina Denaro né questa persona qua. Mi sono coronizzato davvero scusami”. Parole uscite dal cuore del regista palermitano: uno sfogo intenso per uno che ha sempre cercato di contrastare la mafia. Famoso il suo film “La mafia uccide solo d’estate” divenuto un cult della cultura di questo paese.

