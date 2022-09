Carolina Marconi: età, altezza, peso e le altre curiosità della concorrente del GF Vip 7. Ex concorrente del Grande Fratello (2004), Carolina Marconi è diventata famosa proprio grazie al reality show di Canale 5. Nella casa aveva conosciuto Tommy Vee, il noto dj diventato famoso dopo aver partecipato al programma e per diverso tempo i due sono stati protagonisti del gossip. Con l’artista veneziano, la gieffina ha avuto una storia di circa un anno, finita poi nel 2005.

Diplomata al Liceo Linguistico di Colleferro dopo il trasferimento dal suo paese Natale, ha debuttato in televisione come valletta a Beato tra le donne. Ha lavorato anche per i Cervelloni, Festa di Classe, Goleada, Stasera pago io, Intrigo a Cuba e, come detto, al Grande Fratello nel 2004. Grazie al reality show arrivano la fama e le altre proposte di lavoro. Dopo il reality Carolina Marconi ha avuto una vita sentimentale molto travagliata.

Carolina Marconi: età, altezza, peso, marito e figli, tumore, origini

Dopo il matrimonio lampo con Salvatore De Lorenzis, l’ex gieffina ha passato diversi anni da sola prima di incontrare il vero amore. Si tratta Alessandro Tulli, ex calciatore di Roma, Vicenza e Livorno. I due non hanno figli ma Carolina Marconi ha spesso parlato del suo desiderio di diventare madre e le difficoltà affrontate per l’adozione.

Nel 2021 Carolina Marconi ha annunciato su Instagram di avere un tumore al seno e sempre sui social ha condiviso con i suoi follower la battaglia contro la malattia, conclusa nel 2022. Dopo l’ultima chemio, la showgirl ha parlato della difficoltà di concepire un figlio o di adottarlo. Per questo motivo Carolina Marconi, tramite l’associazione Aiom, ha lanciato un appello con l’obiettivo di chiedere l’approvazione della legge per i diritti degli ex pazienti oncologici.

“Più di 900mila persone in Italia, guarite dal tumore, non possono essere libere di guardare al futuro senza convivere con l’ombra della malattia – ha scritto l’ex gieffina sul suo profilo Instagram -. Per questo motivo, è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione”. Carolina Marconi: età, altezza, peso. La showgirl è nata a Caracas in Venezuela il 14 aprile del 1978. La sua altezza è di 174 cm per un peso di circa 54 chili. Nel 2022 ha partecipato al GF Vip 7.