“È successo dopo il tumore”. Carolina Marconi, la vita che cambia: spiega tutto con coraggio

Carolina Marconi, ex protagonista del Grande Fratello, nei mesi scorsi a Storie Italiane, in una speciale puntata dedicata a Telethon, dichiarò di aver finito da poco i cicli di chemioterapia per il tumore al seno. “Sono stata circondata da tanto amore e questo per un malato è importante perché ti distrae – ha esordito ai microfoni della trasmissione televisiva -. Ho fatto la mammografia qualche giorno fa ed è tutto pulito, non c’è nulla. Ricordo quell’esame con ansia, ho chiesto ogni minuto se il dottore vedeva qualcosa ma alla fine il medico mi ha detto che era tutto ok e ho tirato un respiro di sollievo”.

Carolina Marconi, com’è cambiata la sua vita

Carolina Marconi nonostante abbia sconfitto il tumore, non sta vivendo la vita di una volta. Sono cambiate tante cose nella sua vita quotidiana a partire dall’alimentazione. L’ex gieffina ha sostituito farine bianche, carne rossa, zuccheri con pasta di ceci o lenticchie, pesce azzurro e miele. Insieme al suo compagno ha corretto le sue abitudini puntando a uno stile di vita sempre più sano.

Dopo l’operazione per eliminare il tumore, Carolina ha ripreso pure a fare attività fisica seppur con moderazione ma non è stato semplice: “Nessuno ne parla. Devi bloccare il ciclo per entrare in menopausa precoce. La terapia ormonale provoca mal di ossa. Tu sei gonfia, stanca, hai le vampate, non dormi. In più ci sono gli sbalzi d’umore, i pianti disperati sotto la doccia e gli attacchi di panico”.

“Ormai ho capito che è così”. Carolina Marconi, le confessioni dopo il cancro: “Cosa è cambiato”