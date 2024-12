“Questa è una carognata”. Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello con al centro Shaila Gatta. Come ben sanno i telespettatori che seguono costantemente gli aggiornamenti sul programma, l’ex velina di Striscia la Notizia sta attraversando un momento particolarmente difficile all’interno del gioco. Da pochi giorni, infatti, la ballerina ha dovuto affrontare la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. Una ferita ancora fresca, che non ha mancato di lasciare il segno. Non è un caso che la concorrente abbia avuto alcuni crolli emotivi, sfociati in lacrime, al punto che gli altri inquilini della casa sono intervenuti più volte per consolarla.

Fuori dalla casa, Shaila conta su un nutrito gruppo di fan. Una parte del pubblico sostiene con entusiasmo la coppia Gatta-Spolverato, ma non mancano coloro che tifano in maniera appassionata per lei come concorrente singola. Proprio vedendola in difficoltà negli ultimi giorni, alcuni telespettatori hanno deciso di inviarle un messaggio di incoraggiamento. L’unico modo per farlo, come di consueto, è attraverso gli striscioni aerei che sorvolano la casa.

Leggi anche: “Entra lunedì”. Grande Fratello, grande sorpresa targata Alfonso Signorini





“Che carognata”. Grande Fratello, il gesto choc contro Shaila sul messaggio aereo: “Vergogna”

Il messaggio scelto dai fan di Shaila era carico di significato e avrebbe certamente fatto piacere alla ballerina: “Da sola vali di più”. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Nonostante l’aereo sia effettivamente passato sopra la casa del Grande Fratello, in quel momento nessuno dei concorrenti si trovava all’esterno. Tutti erano seduti a tavola per il pranzo, e nessuno ha pensato di avvisare Shaila dell’accaduto.

“Non avvisare la casa dell’aereo è una carognata! Ma scusate, la gente spende un sacco di soldi e loro neanche lo vedono? Assurdo”, ha commentato indignato un utente su X (l’ex Twitter). Questo episodio ha sollevato un’ondata di polemiche tra i fan, che ritengono che il messaggio avrebbe potuto rappresentare un momento di conforto per la ballerina, visibilmente provata. Il pubblico punta il dito contro il Grande Fratello. I concorrenti non potevano vedere l’aereo essendo a tavola.

#grandefratello

Da sola vali di più.

Questo di non avvisare in casa per l'aereo la trovo una carognata.

Ma scusate, la gente spende un botto e neanche lo vedono, mah.#Miao pic.twitter.com/evflTMqZ3F — yonni (@yonni725) December 27, 2024

Non è la prima volta che episodi simili accadono all’interno del reality. Qualche settimana fa, un altro aereo è passato sopra la casa con un messaggio dedicato a Helena, un’altra concorrente. “Da fuori si vede tutto”, recitava lo striscione, proprio nei giorni in cui Helena si trovava in una situazione di forte tensione con Jessica Morlacchi. Anche in quell’occasione, però, il messaggio non raggiunse la sua destinataria, poiché nessuno dei concorrenti era all’esterno per vederlo.

Riuscirà Shaila a ricevere il sostegno dei suoi fan in un altro momento? Intanto, i suoi sostenitori non mollano e continuano a tifare per lei, dentro e fuori la casa. E c’è chi su X annuncia già la raccolta fondi per inviare un nuovo striscione.