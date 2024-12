Dentro la casa del Grande Fratello ogni situazione è ormai esasperata, intanto arriva la notizia di un ingresso speciale nella puntata del prossimo 30 dicembre. A tenere banco, in queste ore, è la storia tra Helena a Zeudi con lei che ha spiegato di come Alfonso si geloso. Parole che hanno attirato immediatamente le critiche del pubblico. “Questa ragazza (Zeudi ndr) non mi piace proprio, da quando è entrata infanga gli altri per emergere lei”.

“Inizialmente ha fatto passare Emanuele per un molestatore solo per del solletico, adesso (per quanto Alfonso non mi piaccia ) dice che non ha apprezzato il bacio ed è come se fosse stata costretta a farlo, quando la clip completa dimostra l’esatto opposto, spero che lunedì vada a casa perché gioca molto sporco”. Altro caso che merita attenzione è quello tra Chiara e Javier.





Grande Fratello, lunedì 30 dicembre entra un ospite speciale

Con lei che si sta guardando intorno. Tra questi ha confessato di sentirsi più in sintonia con Alfonso D’Apice, l’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzato di Federica, che però è stata eliminata dal GF qualche tempo fa. Nascerà questa nuova coppia? La situazione è tutt’altro che semplice perché nelle ultime ore Alfonso ha baciato Zeudi Di Palma.

Intanto blastingnews rivela che lunedì ci sarà un ospite d’eccezione. “Le anticipazioni di questa nuova puntata serale del Grande Fratello del 30 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per un ospite a sorpresa che varcherà la soglia della porta rossa durante il momento del balletto che coinvolgerà i vari protagonisti di questa edizione”.

Non è stato sciolto il mistero su chi sarà. “La coreografia è firmata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo ma, nel corso dell’esibizione, ci sarà spazio per un ingresso speciale di cui però non si conoscono particolari dettagli”.