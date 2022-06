“Lo facciamo per lei”. La decisione di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “Mi sembra giusto”

Carmen Russo, la decisione dell’ex gieffina. L’intramontabile Carmen fa il suo debutto su You Tube con un video che sta già spopolando e che rende omaggio a una vera e propria icona non solo della musica ma anche della storia italiana. Sono già tante le visualizzazioni e Carmen ha detto la sua intervistata per il Rolling Stone.

Carmen Russo, il video per Raffaella Carrà a un anno dalla scomparsa. Insieme a Enzo Paolo Turchi, Carmen ha deciso di realizzare e rendersi protagonista di una versione Tuca Tuca Remix, storico singolo rivoluzionario della celebre Carrà: “Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà”, spiega Carmen nel corso della lunga intervista. (Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in lacrime. Tutto in diretta tv).





Carmen Russo, il video per Raffaella Carrà

“Ho avuto il piacere di conoscerla grazie ad Enzo Paolo e proprio per questo, abbiamo deciso di farle questo omaggio insieme. Lei è il mio idolo, è la donna della televisione, forte, emancipata, colei che è riuscita ad andare oltre il suo essere donna, fino a diventare una star internazionale. Poter omaggiare la regina della televisione italiana mi lusinga e ci coinvolge emotivamente tutti. L’idea di fare un Tuca Tuca Remix, nel rispetto dell’originale, è per me un grande onore”, confessa emozionata Carmen Russo.

Carmen Russo, l’augurio sorge spontaneo dopo il video per la Carrà: “Spero che questo revival in chiave disco diventi virale e che tutti i giovanissimi possano condividere la magia delle mosse e note del Tuca Tuca”, afferma per poi sottolineare ancora: “Spesso, grazie alla presenza di Enzo Paolo, in eventi e occasioni ci chiedono il Tuca Tuca. Abbiamo pensato di fare un’edizione con sonorità attuali, per i giovani: è un brano ballato in qualsiasi evento e occasione”.

Ex gieffina Carmen Russo ha poi creato un focus sulla sua esperienza nel reality: “Io ho fatto il GF Vip quest’anno e ha avuto un grande ascolto. Poi bisogna anche combattere col fatto che ci sono tanti canali, il pubblico si divide. Secondo me i reality dovrebbero vivere massimo dieci anni, ma come sono nati, senza cambiare in corsa. In show che sono prove di sopravvivenza, punterei meno su rapporti e relazioni, perché quelle sono più dinamiche da Grande Fratello”.

