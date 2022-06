“Dicono che l’hanno presa”. Soleil Sorge, indiscrezione niente male che arriva dal suo mondo

Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7. Dopo due esperienze consecutive, una al Grande Fratello e l’altra a La Pupa e il Secchione, l’ex volto di Uomini e Donne sembra essere pronta a tornare sul piccolo schermo. Ma dopo una breve pausa dai riflettori. Come ha affermato lei stessa,è tempo di staccare un po’ la spina… ma solo momentaneamente perchè in autunno la rivedremo in televisione.

Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7: esplode il gossip

Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7 non sorprende nessuno. È stata la protagonista indiscussa dell’ultima edisione del programma e chi meglio di lei conosce le dinamiche del gioco? Inoltre non è mai stata in silenzio e non ha peli sulla lingua. Caratteristica questa che la renderebbe il braccio destro perfetto di Alfonso.

I rumors degli ultimi giorni trovano conferme nella rubrica Up & Down di Novella 2000 a cura di Roberto Alessi che scrive: “È una professionista dei reality show: Da Uomini e Donne, scelta di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi E mi assicurano che ci sarà nel prossimo GF Vip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene”. Gli fa eco Amedeo Venza: “Nuovo programma in arrivo per Soleil. Dovrebbe condurlo in autunno”.

