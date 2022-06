Soleil Sorge via dai social. Potrebbe sembrare un controsenso per una che di mestiere fa l’influencer. Ma è proprio la decisione, estrema, che l’ex gieffina ha preso in questi giorni. E c’è una motivazione ben precisa. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip che ne ha accresciuto la popolarità Soleil è entrata sia nel cast de La Pupa e il Secchione Show sia all’Isola dei Famosi. In seguito ci sono stati dei botta e risposta con Alex Belli.

Ma ora Soleil Sorge torna a far parlare di sè per una scelta radicale. È stata lei stessa a rivelarlo indirettamente condividendo lo screen di un articolo in cui leggiamo: “Una pausa dai social (anche di pochi giorni) rende più felici e meno ansiosi: lo conferma uno studio”. Un messaggio che ha colpito molto i follower. Ora si è capito il significato.





Soleil Sorge con l’amica Dayane Mello

Soleil Sorge via dai social. L’influencer ha voluto prendersi una pausa rigenerante e in sua compagnia è comparsa l’amica Dayane Mello. Le due sono molto legate e la modella di origini brasiliane naturalizzata italiana ha voluto indossare i bikini da Soleil. Su Instagram ci sono foto e video di entrambe che posano con modelli della linea di beachwear State of Soleil. Poi la stessa Soleil ha spiegato perché questa pausa dai social.

“Allora – le parole di Soleil Sorge – come sapete negli ultimi giorni sono al lago dalle mia bestie per fare un vero e proprio ritiro di benessere oltre all’amicizia che fa davvero bene allo spirito. Ci stiamo concentrando tantissimo sul benessere fisico e mentale. E oggi quindi continua con la mia solita maschera giornaliera, che non mi può togliere nessuno… Un bel break-out e poi ci andiamo a pappare un bel pranzetto salutare e così via per dare lo stimolo estivo di cui credo che tutti abbiamo bisogno…”.

Dayane Mello ha commentato così il post in cui compare in compagnia dell’amica Soleil in bikini: “Do the universe a favor, don’t hide Your Magic”. Ovvero “Fai un favore all’universo, non nascondere la tua magia”. Per la cronaca la pausa social di Soleil Sorge è già terminata. D’altra parte per una con oltre un milione e 200mila follower cosa vi aspettavate?

