Carmen Russo è caduta nello studio del GF Vip 7. L’ex ballerina infatti, alzandosi per andare verso Alfonso Signorini, non ha visto la fine della pedana ed è rovinosamente caduta a terra. Eccola che, in diretta nazionale, la moglie di Enzo Paolo Turchi è crollata a terra senza filtri o effetti scenici. La botta è stata epica. Naturalmente sui social la reazione è stata immediata e anche l’account ufficiale del GF Vip ha ripreso la scena con ironia.

Complice il fatto che la donna si è rotolata per terra più volte, per poi riuscire a rialzarsi grazie all’aiuto di Alfonso Signorini, che preoccupato l’ha immediatamente raggiunta e l’ha sollevata: “Per carità, Carmen”, dice il conduttore. In tanti poi hanno visto le mutande della ballerina. Eh sì, perché il vestito a fiori che indossava (che ha chiaramente avuto un suo ruolo nella caduta, visto che ci è inciampata sopra) era particolarmente svolazzante .Così quando la Russo è caduta si è visto tutto.

Carmen Russo è caduta nello studio del GF Vip 7

Come dicevamo, la scena è diventata immediatamente virale sui social, oscurando in pochi minuti il litigio epico di pochi minuti prima tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso. Come è arcinoto, la Russo, è diventata nel corso degli anni una specie di personaggio virale, protagonista di meme assurdi per le sue espressioni facciali e la sua verve.

In ogni caso, Carmen Russo non si è fatta niente, la donna si è rialzata sorridente e tranquilla. Una puntata a dir poco elettrizzante quella del 6 ottobre 2022. Anzi, mansione speciale per l’intera settimana in cui è successo praticamente di tutto. La puntata del Grande Fratello Vip 7 di stasera, 6 ottobre, si è aperta neanche a dirlo con un nuovo approfondimento sullo scottante caso Marco Bellavia.

Oggi stesso, Mattino 5 aveva anticipato che l’ex conduttore di Bim Bum Bam avrebbe fatto delle dichiarazioni clamorose: nello specifico, il mental coach ha deciso di scrivere una lettera per i concorrenti rimasti nella casa, mettendoli di fronte alle loro nefandezze nei suoi confronti. Ma di questo avremo modo di parlare.

