Carmen Di Pietro è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Come più volte lei stessa ha ammesso, pensava di restare due settimane in Honduras. E, invece, con il passare dei giorni è diventata una protagonista di questa edizione e un punto di riferimento per gli altri naufraghi. Ha partecipato dapprima in coppia con il figlio Alessandro Iannoni poi da sola e ha mostrato tutto il suo carattere. A distanza di qualche settimana dalla fine del reality continua a vedersi e a scherzare con gli altri ex compagni d’avventura, segnale che in Honduras ha stretto forti legami di amicizia.

Sull’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro si è fatta notare per il suo comportamento in alcuni casi eccessivamente protettivo nei confronti del figlio Alessandro Iannoni. La showgirl ha dimostrato di essere una madre abbastanza presente nella vita dei propri figli e non solo in quella di Alessandro. Stesso discorso si piò fare per l’altra figlia, Carmelina, anche lei nata dal matrimonio con Giuseppe Iannoni. La ragazza ha anche parlato con la mamma in collegamento con l’Honduras e si è così fatta vedere e conoscere dal pubblico.





Carmen Di Pietro figlia Carmelina nata prematura: “Ha rischiato”

L’ex naufraga si è raccontata a tutto tondo in un’intervista al settimanale Gente e ha rivelato un particolare della nascita di Carmelina. “È nata prematura di 8 mesi, era così piccina che l’hanno trasferita di ospedale: da Salerno a Battipaglia e messa in un’incubatrice. I medici mi dissero ‘Faremo di tutto per salvarla’. Puoi immaginare, piangevo tutte le notti”. Carmen Di Pietro ha poi aggiunto che in ospedale c’era una Statua di Padre Pio e lei ogni giorno pregava.

Grande spazio è stato dato alla vita privata di Carmen Di Pietro che – dopo la morte dell’ex marito Sandro Paternostro – è stata legata fino al 2016 con Giuseppe Iannoni. Dalla loro unione sono nati due figli, Alessandro, che ha partecipato con lei all’Isola dei famosi, e Carmelina. Ma adesso nella vita della showgirl c’è qualcuno? Per il momento si professa single e nell’intervista ha ammesso: “Innamorarmi? Magari, ma non me lo vado a cercare con il lanternino. Se ci deve essere un incontro deve avvenire in modo spontaneo. Sennò me ne sto sola. E pure bene.”

Carmen Di Pietro ha aggiunto che i figli sono la priorità assoluta nella sua vita e ha aggiunto che i rapporti con il suo ex marito sono ottimi hanno un buon equilibrio ed un rapporto di amicizia. Infine Carmen Di Pietro ha confessato la sua paura più grande: “La mia paura è la malattia, quella che non ti fa più riconoscere le persone care, i figli. Di quello ho il terrore”.

“Già un nuovo lavoro”. Carmen Di Pietro, dopo l’Isola dei Famosi sorride alla bella notizia