La voce girava ma solo ora arriva la conferma: Carlotta Mantovan, la notizia è appena diventata ufficiale. Da tempo sparita dal piccolo schermo, la moglie di Fabrizio Frizzi (il conduttore è scomparso a marzo 2018, ndr) e mamma di Stella continua a essere attiva ma non troppo sui social. L’abbiamo vista in compagnia di Antonella Clerici poche settimane fa: sono grandi amiche, così come la presentatrice lo era di suo marito, e ogni agosto trovano il modo di rivedersi.

Ma con l’annuncio arrivato nelle scorse ore il pubblico può finalmente dare il bentornato a Carlotta Mantovan. Già la scorsa settimana il suo nome era stato accostato a uno dei programmi di spicco della prossima stagione televisiva, ma si diceva che la trattativa per inserirla nel cast era sì in corso ma anche che lei fosse “alle prese con qualche dubbio”. Milly Carlucci, sempre la voce, avrebbe dovuto convincerla. E a quanto pare c’è riuscita.

Carlotta Mantovan, c’è l’annuncio ufficiale

Carlotta Mantovan è una nuova concorrente di Ballando con le Stelle. Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi (i vip confermati nel talent danzerino di Rai1, ndr), si aggiunge anche la giornalista e conduttrice. La conferma è arrivata su Instagram nella giornata di venerdì 8 settembre 2023.

“È Carlotta Mantovan la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!“, la didascalia del post in cui la moglie di Fabrizio Frizzi è, appunto, a cavallo. Tutti commenti positivi, tutti fan felicissimi di rivederla in tv.

A Ballando con le Stelle aveva già partecipato, ma come ballerina per una sera. Succedeva nel corso della scorsa edizione e in quell’occasione Carlotta Mantovan aveva conquistato subito il pubblico di Milly Carlucci, che l’aveva premiata con giudizi più che positivi. Ora torna ma in gara.