Personaggi che vanno, personaggi che vengono. Nel mondo della televisione capita spesso che persone diventate famose in un programma vengano chiamate in altri show. E così, piano piano, si creano i cosiddetti ‘vip’. Stavolta è Carlo Conti ad aver scelto per il prossimo Tale e Quale Show delle ‘stelle’ – o ‘stelline’ fate voi – che il pubblico ha già visto da qualche altra parte, ovvero nella rete concorrente.

La prossima edizione del fortunato programma di Carlo Conti dove diversi vip si sfidano imitando cantanti famosi partirà a settembre. Per la precisione si parte venerdì 22 settembre, l’annuncio è stato dato durante una puntata del Tg1 Mattina Estate. L’orario è quello di sempre, le 21:20 naturalmente su Rai1. Carlo Conti e il suo staff stanno lavorando per comporre il cast, ma intanto sono stati confermati come membri fissi Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Leggi anche: “Sapevamo che sarebbe successo”. Carlo Conti, tutti adesso sanno: la notizia è ufficiale





Carlo Conti ha scelto loro: dal GF Vip a Tale e Quale Show

Sono davvero tanti i personaggi che Carlo Conti e la sua squadra stanno visionando per formare il cast del prossimo Tale e Quale Show. Già qualche giorno fa sui media specializzati come TVBlog e Pipol Tv sono comparsi i nomi di ex concorrenti del GF Vip. Parliamo di Pamela Prati, che sarebbe molto vicina alla firma e poi le sorelle Selassié, che da tempo sognano la carriera nella musica. Il sogno di Carlo Conti, però, è Katia Ricciarelli. Quest’ultima avrebbe fatto il provino insieme con Patrizia Pellegrino, Federico Fashion Style, Nadia Rinaldi e Manila Nazzaro.

Adesso, però, Blogo fa altri due nomi, sempre direttamente dal GF Vip. “Oggi siamo in grado di aggiungere altri dettagli. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, tra i provinati ci sarebbero anche le Karma B, Milena Miconi e Carmen di Pietro“.

Karma B, Milena Miconi e Carmen di Pietro sono altri tre nomi provinati per #TaleeQualeShow.

(Anteprima @tvblog) #AscoltiTv pic.twitter.com/xsCK04imad — Cristian 💙 3 💙 (@yosoyelfanal) June 26, 2023

“All’anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, il duo di drag queen gemelle è diventato popolare per il pubblico televisivo grazie alla riuscita partecipazione a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo – leggiamo ancora su Tv Blog – Milena Miconi, showgirl e attrice, il cui nome è legato professionalmente al Bagaglino, è reduce dal Grande Fratello Vip, alla cui settima edizione ha preso parte in corsa, dal 12 dicembre 2022, arrivando ad un passo dalla finalissima. Carmen Di Pietro, pseudonimo di Carmela Tonto, non ha bisogno di presentazioni”. Che ne dite? Vi piacciono questi concorrenti?

“Non posso perderlo”. Tensione tra Maria De Filippi e Carlo Conti per il volto top del programma