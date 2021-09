“Rosso per l’imbarazzo”. Carlo Conti, il retroscena inaspettato su Vanessa Incontrada

I Seat Music Award sono un appuntamento fisso della fine dell’estate. A condurli per la decima edizione consecutiva Carlo Conti e Vanessa Incontrada: giovedì 9 e venerdì 10 settembre. Due serate all’insegna della spensieratezza e della musica. Saranno premiati cantanti e i pezzi che hanno fatto la storia dell’estate 2021 e non solo. Tra i tanti ospiti che premieranno i cantanti, ci sarà anche Maria De Filippi.

Per l’occasione Queen Mary approderà in Rai, prima di dedicarsi anima e corpo alla sua stagione a Mediaset. A lei verrà anche consegnato un premio. Lo ha rivelato Carlo Conti sulle pagine del magazine Di Più: “Verrà premiata per il grande contributo che da anni dà al mondo della musica lanciando tanti nuovi artisti. È un premio meritatissimo che non vedo l’ora di consegnarle”. Tra Carlo Conti e Maria De Filippi c’è un forte legame di amicizia e nessuno dei due ha mai nascosto l’affetto e la stima che li lega.

A Maria De Filippi si aggiungeranno anche Achille Lauro e Alessandro Siani: “È una gran festa. In questi anni è cresciuto tra gli artisti uno spirito di squadra”, ha sottolineato il conduttore per poi elogiare Vanessa Incontrada che lo accompagna in questa avventura: “Lei è la spontaneità, l’immediatezza. Noi andiamo al di là del copione, giochiamo con quel che accade sul palco e lei sa sempre cogliere l’attimo”.





Carlo Conti ha anche rivelato un retroscena sulla conduttrice di origini spagnole. Conducono da 10 anni insieme i Seat Music Award, ma “la prima volta che li conducemmo alla fine Vanessa mi diede un besito, un bacino sulle labbra. Mi sorprese così tanto che diventai rosso, nonostante la mia abbronzatura”, ha detto Conti alle colonne di Tele Più.

Pertanto quest’anno Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno un motivo in più per festeggiare: è la decima conduzione consecutiva in coppia. “Sicuro?” chiede Carlo con un filo di garbata perplessità. “Sa che non avevo fatto il calcolo? Se penso che sono sposato da nove anni, vuol dire che il mio matrimonio artistico con Vanessa è più lungo del mio matrimonio reale…”. Vanessa, invece, non è sorpresa: “Eh, sì, Carlo e io stiamo invecchiando insieme!”. Non resta che segnare la data in agenda: il 9 e il 10 settembre la grande musica italiana si ritroverà all’Arena di Verona (e in diretta su Raiuno) per i Seat Music Awards.