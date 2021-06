Il conduttore televisivo Carlo Conti non ha quasi eguali nella Rai, infatti è considerato uno dei migliori, se non il migliore in circolazione. Le sue trasmissioni hanno sempre degli ascolti eccezionali e per la televisione pubblica italiana la sua presenza è una garanzia di successo. A livello privato è abbastanza riservato, infatti difficilmente preferisce esporsi più di tanto, nonostante ci tenga tantissimo alla sua famiglia. Ma poco tempo fa ha mostrato per la prima volta in assoluto la sua adorata mamma.

La signora Lolette purtroppo non è più con noi, infatti è deceduta, ma lui in occasione della festa della mamma ha voluto pubblicare una meravigliosa immagine della donna e di sua moglie Francesca Vaccaro per fare i suoi complimenti alle due donne più importanti della sua vita. Quando hanno visto l’immagine della mamma di Carlo Conti, tutti non hanno non potuto notare un dettaglio molto interessante. Infatti, il genitore è praticamente la fotocopia del presentatore televisivo. Davvero due gocce d’acqua.

Precisamente lo scorso 8 maggio, appunto festa dedicata a tutte le mamme, Carlo Conti ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale le istantanee della madre e della moglie e ha scritto: “Le due mamme della mia vita…auguri a tutte le mamme”. E i follower hanno dunque potuto vedere Lolette Conti. Nell’immagine in questione la signora è sorridente e guardando il suo viso si può affermare senza ombra di dubbio che il conduttore ha preso tutte le somiglianze possibili dalla donna.





Tra i tanti commenti scritti sotto il post di Carlo Conti questi sono stati i più significativi. E tutti hanno puntato l’attenzione sulla somiglianza tra mamma e figlio: “Ma siete due gocce d’acqua”, “Sei identico a tua madre”, “Cavoli, sei uguale a lei”, “Sei tale e quale alla tua mamma”. E tanti altri sono stati sulla stessa falsariga. Per lui un momento sicuramente molto emozionante perché ha messo da parte per un attimo la riservatezza e ha fatto ammirare ai suoi seguaci le due donne che ha amato e ama di più.

A proposito di Carlo Conti, nella prossima edizione del suo ‘Tale e Quale Show’ Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò potrebbero essere i futuri concorrenti. Le loro voci sarebbero considerate molto belle e quindi potrebbero davvero essere i concorrenti ideali. I diretti interessati non hanno proferito parola, quindi al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito.