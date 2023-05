“Vai a quel paese!”. Carlo Conti, censura in Rai. Per la prima volta, è successo proprio in diretta tv

Carlo Conti, censura in Rai. Il programma di successo “I migliori anni” si aggiudica il primo posto nella classifica di ascolti tv, sfidando fino all’ultimo”Il Patriarca” di Claudio Amendola. Un ottimo risultato anche grazie agli ospiti presenti in studio quello dello show di Rai 1 con un 19,1% di share, contro il 15,6% de “Il Patriarca”, la serie tv di Claudio Amendola su Canale 5. Grandi emozioni al pianoforte con Marco Masini, ma Carlo Conti a un certo punto decide di ‘censurare’ la lista di brani proposti dal cantante italiano. Il motivo è presto svelato.

Carlo Conti censura i titoli dei brani di Marco Masini. Un’emozionante passo indietro nel tempo con il cantante italiano, ospite in studio de “I migliori anni”, format che si qualifica il più seguito e apprezzato dal pubblico italiano del venerdì sera. Marco Masini si è esibito in una revival dei suoi massimi successi, ovviamente al pianoforte, pronto per rispolverare i ricordi con brani intramontabili che ne hanno scritto la carriera.

Leggi anche: “Purtroppo è andata così”. Disastro Carlo Conti, per lui una delusione immensa





Carlo Conti censura i titoli dei brani di Marco Masini: “Vai a quel paese”

Ma cosa c’entra la censura? Carlo Conti è intervenuto sui titoli delle canzoni di Marco Masini, che come molti sanno, risultano essere decisamente espliciti. Da “Bella str***a” a “Vaffan***o”, Carlo Conti nel presentarli decide di stravolgere il titolo modicandoli rispettivamente in “Bella carognetta” e in “Vai a quel paese”. Marco Masini ha accolto divertito il momento televisivo, mostrandosi sorridente e complice tra gli applausi del pubblico.

“Con queste prime canzoni abbiamo esaurito la quota parolacce per ora. Ma sono forti, sono vere le tue canzoni!”, ha affermato il conduttore facendo riferimento alla potenza emotiva dei testi delle canzoni di Marco Masini che effettivamente non hanno mai smesso di toccare da vicino il cuore dei fan con tematiche che lasciano riflettere, come il brano “Principessa”, che racconta degli abusi su una ragazza da parte del padre.

Una classifica vera e propria davanti al pubblico italiano, che ha dunque accolto con un lungo applauso la top 3 del revival musicale di Masini: al primo posto l’intramontabile brano “T’innamorerai”, seguito da “Ci vorrebbe il mare” e al terzo appunto “Vaffanc***o” o meglio, come da ‘censura’ del conduttore , “Vai a quel paese”. Un vero e proprio viaggio nella memoria degli ultimi 40 anni di storia nel mondo della musica e dello spettacolo.