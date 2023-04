“Ce l’ha fatta”. Carlo Conti, può partire la festa: la notizia più attesa è arrivata

Carlo Conti può godersi il weekend, infatti una bella notizia è arrivata in queste ore e lo ha fatto sicuramente esplodere di gioia. Si attendevano informazioni in merito nella mattinata di sabato 29 aprile e puntualmente il pubblico ha scoperto tutto. Un momento eccezionale per il popolare conduttore Rai, che ancora una volta ha messo a disposizione della tv di Stato tutta la sua professionalità, apprezzata da milioni e milioni di telespettatori. E per gli altri le difficoltà aumentano.

Dunque, la mattinata di Carlo Conti è iniziata nel migliore dei modi con una bella notizia che lo ha mandato in visibilio. Nella serata del 28 aprile c’è stata la prima puntata della trasmissione I migliori anni. Momenti emozionanti quelli vissuti dal pubblico, che ha avuto l’opportunità di assistere alla presenza di numerosi ospiti di un certo calibro. E davanti al piccolo schermo sono rimaste incollate tantissime persone, come riferito in queste ore dai dati Auditel.

Carlo Conti, bella notizia per lui

Quindi, per Carlo Conti la bella notizia riguarda il programma I migliori anni, che ha ottenuto degli ascolti pazzeschi nella puntata di esordio. Niente da fare per la serie Il Patriarca dell’attore Claudio Amendola. Canale 5 infatti si è fermato a 2 milioni e 427mila telespettatori con uno share, pari al 14,8%. Su Italia 1 il film Taken – La vendetta ha avuto uno share del 6,6%, su Rete 4 Quarto Grado del 7,8%, mentre su Rai2 The Good Doctor 6 è stato seguito da 869mila persone.

I migliori anni ha accumulato 3 milioni e 465mila telespettatori, vincendo quindi lo scontro con gli altri programmi della concorrenza e della stessa Rai. Share straordinario del 22,2% e goduria assoluta non soltanto per il conduttore Carlo Conti, ma anche per i vertici di viale Mazzini. Era davvero difficile chiedere di più al presentatore, che ha condotto in maniera impeccabile la serata e si appresta a vivere i prossimi appuntamenti con una certa sicurezza in più.

Tra gli ospiti del primo appuntamento de I migliori anni ci sono stati: i Pooh, i Londonbeat, i Modern Talking, Caroline Loeb e Patrick Hernandez. Ma anche altri artisti di valore come Viola Valentino, Drupi, Marco Ferrandini e Alberto Fortis.