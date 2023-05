Arrivata una comunicazione tutt’altro che favorevole per Carlo Conti, colpito da una brutta notizia che ha coinvolto anche la Rai. Purtroppo gli obiettivi erano decisamente differenti, ma non sono stati raggiunti e per lui la delusione deve essere stata cocente. Ci ha messo tutto l’impegno possibile per farcela, ma alla fine si è dovuto accontentare delle briciole. I risultati conclusivi sono stati eloquenti e trovare qualcosa di positivo non è affatto semplice.

Carlo Conti ha dovuto incassare questa brutta notizia, che gli ha sicuramente rovinato la giornata. E anche la Rai probabilmente starà meditando su per capire cosa non sia andato per il verso giusto. Non sappiamo se i vertici della televisione di Stato abbiano già contattato il conduttore per fare il punto della situazione, ma sta di fatto che non doveva certamente finire in quel modo. E ora dovrà rimboccarsi le maniche per il prossimo futuro.

Carlo Conti, arriva una brutta notizia: anche la Rai delusa

Ciò che non è andato bene è stato il programma di Carlo Conti, condotto nella serata del 10 maggio. La brutta notizia per lui e per la Rai ha riguardato la conduzione dei David di Donatello. Lui è stato affiancato dall’attrice Matilde Gioli, ma il sito DavideMaggio ha riportato poche ore fa i dati degli ascolti televisivi e c’è stata una netta sconfitta. Infatti, Canale 5 ha battuto la concorrenza di Rai1 grazie alla fiction Luce dei tuoi occhi 2, che ha accumulato 2 milioni e 641mila telespettatori con circa il 13,8% di share.

Ma a trionfare è stata la partita di Champions League Milan-Inter, infatti Tv8 è stata seguita da 7 milioni e mezzo di persone con uno share stratosferico, che ha raggiunto il 33%. Mentre i David di Donatello di Carlo Conti si sono fermati a 1 milione e 702mila spettatori con il 10% di share. Una vera e propria delusione per il popolare presentatore della tv, che al momento non ha rotto il silenzio in seguito alla diffusione dei dati auditel.

Parlando di ciò che è successo ai David di Donatello, il miglior film è stato Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Da segnalare anche il successo della cantante Elodie, infatti il brano Proiettili (ti mangio il cuore) è stata eletta miglior canzone.