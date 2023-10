Alessia Marcuzzi e il siparietto con Caterina Balivo a “La volta buona“. La popolare e bionda conduttrice è stata ospite della collega nel programma pomeridiano di Rai1. La Marcuzzi proprio domani, martedì 31 ottobre, tornerà alla guida del suo “Boomerissima“. Durante la sua ospitata c’è stato un momento davvero inaspettato. Improvvisamente il copione è andato a farsi benedire perché Alessia ha iniziato letteralmente a correre per lo studio.

Come se fosse impazzita Alessia Marcuzzi si è alzata dal divanetto dove siedeva con la padrona di casa Caterina Balivo e ha cominciato a correre. La sua è stata proprio una fuga. Il motivo? Semplice: la conduttrice voleva evitare ad ogni costo di rispondere al gioco del ‘trita volte’, una specie di ‘chi butti giù dalla torre?’. La Marcuzzi avrebbe dovuto scegliere infatti tra due amatissimi conduttori e showman e in un primo momento è rifiutata scappando per lo studio.

Leggi anche: “Guardate Alessia Marcuzzi!”. E si riaccende il gossip: cosa è successo mentre Stefano De Martino era a Belve





Alessia Marcuzzi e la scelta tra Fiorello e Amadeus

Caterina Balivo non si aspettava certo la reazione di Alessia Marcuzzi quando l’ha messa di fronte alla scelta tra Amadeus e Fiorello. La conduttrice ha lavorato a lungo con entrambi in passato e davvero non avrebbe mai voluto fare una scelta così ‘dolorosa’. Su Ama ha detto: “Sono partita con Amadeus al FestivalBar. Mi ha fatto anche una bellissima sorpresa per Boomerissima”.

Nello stesso momento è stato mostrato un video in cui Allo stesso tempo, viene mostrato un video di Fiorello intervistato da un inviato della Balivo: “Ma la Marcuzzi, nonostante l’età… Boomerissima! Tra l’altro c’è una sorpresa che nessuno sa”. Alessia Marcuzzi si è trovata in grande difficoltà: “Non posso tritare nessuno, non ce la posso fare” e ha iniziato a correre per lo studio con Caterina Balivo che l’ha inseguita. Un momento davvero inatteso e divertente.

Alla fine Caterina è riuscita a riportare sul divanetto Alessia: “Ho portato a casa la barca in mezzo alla tempesta… Quindi la tua volta buona è stata più Fiorello che Amadeus? Vado?”. E la Marcuzzi ha confermato tritando Amadeus ma aggiungendo: “Che brutto questo gioc Io lo volevo fare a te oggi. Vabbè riprendiamoci i pezzettini di Ama. Amadeus non ti preoccupare, è solo un gioco”. Mentre la Balivo girava il coltello nella piaga: “Che coraggio la Marcuzzi. È riuscita a tritare il conduttore di Sanremo” ha commentato ironicamente.

“Uno schiaffo, cafona”. UeD, caos con Roberta Di Padua: Maria De Filippi costretta a separarle