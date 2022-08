Can Yaman dice no a Maria De Filippi. Il famoso attore turco è stato per mesi al centro del gossip con la sua storia con Diletta Leotta. Poi il protagonista di fortunate serie tv come “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e recentemente “Viola come il mare” ha voltato pagina. Finita la storia con la popolare conduttrice la stella di Istanbul ha deciso di lasciare Roma per via dell’eccessiva vicinanza con fan poco discreti.

Nel corso delle ultime settimane diverse donne sono state accostate a Can Yaman. Si è parlato di Maria Giovanna Adamo, 25enne mora di Crotone seconda al World Top Model Selezione Roma 2021. Voce poi smentita. Ecco spuntare quindi l’attrice Francesca Chillemi, ma poi si scopre che è già fidanzata, insomma altro buco nell’acqua. Infine il settimanale Vero ha beccato l’attore con Francesca Del Fa, Irene Cipriani nella fiction “Il Paradiso delle Signore”. Ora si attendono sviluppi…





Can Yaman inviato de “La Talpa”? Tutto saltato

Nel frattempo Can Yaman ha detto no alla proposta di Maria De Filippi. Dopo tanti anni Mediaset ha deciso di trasmettere una nuova edizione del reality “La Talpa” dove i concorrenti fanno a gara per scoprire chi è la talpa nel gioco. Ad organizzare il tutto c’è la Fascino di Maria, ma al momento mancano ancora conduttore e inviato. Proprio per quest’ultimo ruolo la signora della tv aveva pensato all’attore turco.

Ma, come riporta Comingsoon.it, tutto è saltato. La trattativa c’è stata, ma alla fine Can Yaman ha rifiutato di fare l’inviato de La Talpa. Il motivo di questo no risiede in una parolina: cachet. A quanto risulta l’entourage della star di fiction e soap opere non ha ritenuto congrua l’offerta economica di Mediaset. L’attore, infatti, avrebbe dovuto svolgere un ruolo non suo, e inoltre parlare una lingua non sua.

Dunque La Talpa non ha ancora il suo inviato. E il conduttore? Beh, ultimamente sono usciti diversi nomi pesanti. Ad esempio si è pensato a Stefania Orlando che pare abbia sostenuto un provino dopo l’autocandidatura. Il settimanale Nuovo Tv fa pure il nome di Anna Tatangelo, reduce dall’esperienza di “Scene da un matrimonio”. Ma in lizza ci sarebbero anche Simona Ventura e Belen Rodriguez, insomma pezzi da 90. Chi la spunterà alla fine?

