Can Yaman con un’attrice de Il Paradiso delle Signore? La voce sta circolando in queste ore e noi vogliamo capire cosa ci sia di vero. Intanto che fine ha fatto l’attore turco protagonista di una chiacchieratissima storia con Diletta Leotta? Beh lui è stato al centro del gossip e il suo nome è stato accostato a quello di diverse nuove fiamme. Per lui è stato un anno di grandi successi, dopo Mr Wrong arriverà presto sui teleschermi Viola come il mare, le cui riprese sono terminate da poco.

Il suo recente cambio di look ha fatto storcere il naso alle fan, ma evidentemente ciò non è bastato per rovinare le sue fortune col gentil sesso. Poco tempo fa il settimanale Chi aveva fatto sapere: “Sul suo set Can ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso “World Top Model Selezione Roma 2021”. Insieme sono bellissimi e – come si suol dire – se son rose… fioriranno”.





Can Yaman, tante voci, ma il vero flirt è uno solo

La voce su Can Yaman e l’attrice è stata però smentita. Successivamente ecco altre indiscrezioni: al fianco dell’amato attore ci sarebbe Francesca Chillemi, nonostante lei sia fidanzata. Pure questa voce, però, si è rivelata falsa. Semplicemente i due hanno lavorato insieme sul set di “Viola come il mare”, la fiction che sarà trasmessa nella prossima stagione televisiva su Canale 5. Ma insomma, oggi con chi sta Can Yaman?

Recentemente è stato il settimanale Vero a immortalare Can Yaman al fianco di un’attrice de “Il Paradiso delle Signore”. Lei è Francesca Del Fa che interpreta Irene Cipriani nella fiction Rai. I due sono stati avvistati insieme al Filming Italy Sardegna. I due camminano vicini, scortati dalle guardie dell’attore turco. Va detto che tra loro non c’è stato alcuno scambio di effusioni o ammiccamenti particolari. Poi però il settimanale Vero pubblica le foto di loro due che trascorrono del tempo insieme lontani dal festival. Loro non commentano, ma insomma l’intesa c’è.

Eppure c’è un indizio che fa pensare che, forse, tra Can Yaman e Francesca Del Fa possa esserci qualcosa in più che una certa sintonia. I due attori hanno iniziato infatti a seguire da poco i rispettivi profili social, sarà vero amore? Lo scopriremo presto. Intanto è di poco tempo fa la notizia che la star classe ’89 di Istanbul abbia deciso di lasciare la casa di Roma. Ecco spiegato il motivo: “perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ voi…”.

