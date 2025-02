La terza serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi il 13 febbraio, ha visto Carlo Conti affiancato da un trio di co-conduttrici d’eccezione: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande eleganza, ironia e performance coinvolgenti, offrendo al pubblico uno spettacolo variegato e dinamico. Miriam Leone, al suo debutto sul palco dell’Ariston, ha incantato il pubblico con la sua raffinatezza.

Per la sua prima apparizione, ha scelto un abito nero lungo a sirena con scollo a cuore, impreziosito da perle bianche, sottolineando la sua innata eleganza. Katia Follesa ha portato una ventata di comicità e leggerezza. Insieme a Carlo Conti, ha regalato al pubblico momenti di pura ironia, con battute che hanno coinvolto anche personaggi noti come Chiara Ferragni, scatenando reazioni divertite sui social.





Elettra Lamborghini ha aggiunto un tocco di energia e modernità alla serata. La cantante e influencer ha condiviso il suo entusiasmo per il ritorno sul palco dell’Ariston, esprimendo la sua gioia sui social prima dell’evento. La combinazione di queste tre personalità ha creato una dinamica unica sul palco, mescolando eleganza, umorismo e carisma. Il pubblico ha apprezzato la varietà e la complementarità delle co-conduttrici, rendendo la serata memorabile.

katia follesa sei la persona più rilevante d’italia ti vorrei come co conduttrice tutte le sere #Sanremo2025 pic.twitter.com/mstN6GDAKu — lucrezia ⭑ calmocobra 💐 (@nessunconfine) February 13, 2025

Katia Follesa che fa ridere anche quando fa una risata fake non te lo puoi inventare #Sanremo2025



pic.twitter.com/R2jSAT6s0j — ¥le 💐 Sanremo era 💐 (@yleniaindenial1) February 13, 2025

Dopo la diretta, le reazioni sono state ampiamente positive. Sui social media, molti spettatori hanno lodato la scelta delle co-conduttrici, sottolineando come ciascuna abbia apportato un contributo distintivo alla serata. In particolare, l’ironia di Katia Follesa e l’eleganza di Miriam Leone sono state oggetto di numerosi commenti entusiastici.

Uno nessuno l'ha costretto a condurre il festival, due dovrebbe ringraziare le coconduttrici per aver portato un briciolo di varietà in un Sanremo piatto senza dialoghi, tre così risulti cafone e maleducato.pic.twitter.com/3az4r99ahi — mari (@amaricord) February 13, 2025

Katia follesa la persona più divertente di questo paese è così non accetto altre opinioni #Sanremo2025 pic.twitter.com/c7yC9k9ntF — Steph🌻🦋 (@_ritacs_) February 13, 2025

“carlo è tardi, carlo è tardi, è tardi carlo, dai sei un po’ in ritardo carlo, noi ci siamo messe in pigiama”

“vanno da soli i piedi a quest’ora”

miriam leone, elettra lamborghini e katia follesa in pigiama ci hanno regalato il momento migliore della 3ª serata💙#Sanremo2025 pic.twitter.com/sXFi3J7RY9 — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) February 14, 2025

immaginate dove cameron che guarda il festival di sanremo per la prima volta in vita sua senza capire nulla e vede katia follesa baciare il cantante dei duran duran vestita da sposa😭😭😭 #sanremo2025 pic.twitter.com/S1BprENBJ6 — zia bea💐 (@comunqueconnic) February 13, 2025

"CHE PALLE CARLO CHE PALLE"



noi come Katia Follesa ogni volta che Carlo Conti interrompe per andare di corsa #Sanremo2025pic.twitter.com/7cr9YGFBcW — ¥le 💐 Sanremo era 💐 (@yleniaindenial1) February 13, 2025

Tuttavia non è piaciuta la fretta di Carlo Conti nello sbrigarsi a congedare le sue colleghe. In tanti sui social hanno condiviso il video in cui il conduttore dice alla Lamborghini: “Puoi mettere anche il turbo, vai anche più veloce”. Un utente su X ha scritto: “Nessuno l’ha costretto a condurre il festival, dovrebbe ringraziare le co-conduttrici per aver portato un briciolo di varietà in un Sanremo piatto senza dialoghi, così risulti cafone e maleducato”.

