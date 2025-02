Uno dei momenti più belli di Sanremo 2025 è arrivato grazie ai Duran Duran, che nella serata del 13 febbraio hanno infiammato l’Ariston con un medley delle loro canzoni più celebri. 40 anni dopo essere stata al Festival, all’epoca condotto da Pippo Baudo, la band ha anche cantato il meraviglioso brano Wild Boys. Ma in diretta c’è pure stata una gaffe clamorosa.

I telespettatori se ne sono subito accorti che qualcosa non andasse, poi la notizia ha cominciato a girare in rete e dunque su Sanremo 2025 si è abbattuto questo imprevisto. Proprio quando i Duran Duran stavano terminando la loro performance, Carlo Conti si è avvicinato a Simon Le Bon ed è nato un dialogo finito con un errore incredibile.

Sanremo 2025, gaffe sui Duran Duran: cosa si è sentito

Mentre Conti stava avendo questa conversazione con il cantante dei Duran Duran, il traduttore scelto da Sanremo 2025 ha fatto una gaffe. Innanzitutto Simon Le Bon ha detto scherzando: “Pippo Baudo, hai un aspetto incredibile”. Quindi il direttore artistico lo ha corretto: “Simon, non sono Pippo Baudo”. Le Bon ha aggiunto in inglese: “No, you’re just like Carlo Conti“.

La traduzione era: “No, sei proprio come Carlo Conti”, invece il traduttore ha detto: “No, in effetti sei come il migliore di tutti“. Un errore che ha sorpreso i telespettatori di Sanremo, che sul web hanno ovviamente riso di questa disattenzione di chi stava lavorando dietro le quinte del Festival.

Raga ma chi era quell’incompetente del traduttore simultaneo dei Duran Duran?🥲 non ne ha beccata una #Sanremo2025 — 𝐄𝐫𝐢𝐤𝐚 (@uresogoldenn) February 13, 2025

ma chi ha assunto il traduttore dei duran duran? quello buono l’hanno usato per damiano? — v 🏴‍☠️🏳️‍🌈 (@lxvwnter) February 13, 2025

C’è chi ha criticato fortemente il lavoro del traduttore, che non è stato impeccabile secondo il pubblico. Inoltre, Simone Le Bon ha sorpreso tutti in diretta lanciando anche un messaggio in favore della comunità LGBTQ+.