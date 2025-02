La terza serata di Sanremo 2025 non si è conclusa nel modo migliore. Come sottolineato da moltissimi telespettatori che stavano seguendo la fase conclusiva della kermesse musicale, c’è stata una scelta della regia che ha scatenato il delirio sul web. Infatti, i social sono stati presi d’assalto e gli utenti hanno condiviso il video in questione, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Proprio pochi minuti prima che Sanremo 2025 terminasse, le inquadrature su Carlo Conti e le co-conduttrici Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone sono state sorprendenti. E possiamo tranquillamente parlare di un errore da parte di coloro che stavano lavorando dietro le quinte, dunque della regia.

Sanremo 2025, errore della regia: cosa hanno notato i telespettatori

Il sito Leggo ha analizzato ciò che stava succedendo in rete e ha scoperto l’errore della regia di Sanremo 2025. Era effettivamente evidente che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, dato che durante i saluti è stata fatta vedere una clip confusionaria con ripetuti cambi di inquadratura. Si vedeva ciò che stava succedendo sul palco, in merito alla classifica e anche ai consueti titoli di coda.

La reazione degli utenti su X è stata caratterizzata da parecchia ironia per quei momenti inattesi: “Stasera la redazione di Sanremo ci ha regalato questa clip davvero divertente, continuate così”, “Il momento più avvincente della serata: questo casino della regia“, “Amadeus ha provato un’altra azione di sabotaggio“.

Il momento più avvincente della serata: questo casino della regia #Sanremo2025 pic.twitter.com/660VP0tu27 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 14, 2025

Un momento esilarante che ha fatto ridere non poco il pubblico di Sanremo, mentre chi stava operando dietro le quinte non sarà rimasto contento allo stesso modo.