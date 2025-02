Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi il 13 febbraio, il rapper Tony Effe è stato protagonista di un episodio che ha suscitato notevole attenzione mediatica. Prima della sua esibizione, l’artista è stato invitato dallo staff del Festival a rimuovere una collana che indossava, decisione che ha provocato la sua evidente irritazione. Dopo la performance, Tony Effe si è recato nello studio di Radio 2, dove ha espresso il suo disappunto ai conduttori Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

Con tono visibilmente contrariato, ha dichiarato: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc*ato nero. Adesso so’ cai, sono arrabbiatissimo, sono veramente arrabbiato”. L’episodio ha sollevato diverse domande riguardo alle motivazioni dietro la richiesta di rimozione dell’accessorio. Al momento, non sono state fornite spiegazioni ufficiali da parte dell’organizzazione del Festival. Tuttavia, è noto che Tony Effe attribuisce grande importanza ai suoi gioielli, spesso considerati parte integrante della sua immagine artistica.





Tony Effe a Sanremo: "Sono inc* nero, ora sono c*"

In precedenza, aveva sfoggiato collane e anelli della collezione Tiffany HardWear, braccialetti e anelli Tiffany Lock, oltre a orecchini e anelli della linea Tiffany T, durante il red carpet inaugurale del Festival. La reazione del rapper ha generato un acceso dibattito sui social media, con fan e osservatori che si interrogano sulle possibili ragioni dietro la decisione dello staff del Festival.

Tony Effe arrabbiato perché non ha potuto portare la sua collana sul palco. #Sanremo2025 pic.twitter.com/gklpyUqY7Q — Trash Italiano (@trash_italiano) February 14, 2025

Alcuni ipotizzano che la collana potesse contenere simboli o elementi non conformi alle linee guida dell’evento, mentre altri suggeriscono motivazioni legate alla sicurezza o all’estetica televisiva. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di discussioni riguardanti l’espressione artistica e le restrizioni imposte durante eventi di grande rilevanza mediatica come il Festival di Sanremo.

continuiamo col drama della collana vai tony effe svolta questo festival pic.twitter.com/suWRYhllsE — ali 💐 (@ItsAlii_0) February 14, 2025

Il ragazzo, forse un tantino piccato, ha confermato la sua contrarietà anche al Dopofestival affermando: “Per me Sanremo finisce qui”. Nonostante l’incidente, Tony Effe ha portato a termine la sua esibizione con il brano “Damme ‘na mano“, una canzone che fonde elementi folk latini e cantautorato romano, ricevendo applausi dal pubblico presente. Resta da vedere se l’organizzazione del Festival fornirà ulteriori chiarimenti sull’accaduto, forse stamattina in conferenza stampa.

