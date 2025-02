La terza serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi giovedì 13 febbraio, ha visto l’esibizione dei restanti 14 artisti in gara. Le loro performance sono state valutate congiuntamente dalla Giuria delle Radio e dal pubblico tramite Televoto, ciascuno con un peso del 50%. Al termine della serata, sono stati annunciati i cinque artisti più votati, in ordine casuale e senza una classifica specifica: Brunori Sas con “L’albero delle noci”.

E ancora: Coma_Cose con “Cuoricini”; Francesco Gabbani con “Viva la vita”; Olly con “Balorda nostalgia”; Irama con “Lentamente”. Brunori Sas ha confermato il suo apprezzamento con “L’albero delle noci”, un brano che intreccia testi poetici e una melodia coinvolgente, consolidando la sua presenza tra i favoriti del pubblico e della critica. I Coma_Cose, con “Cuoricini”, hanno portato sul palco la loro caratteristica fusione di pop e rap, offrendo una performance intensa che ha catturato l’attenzione degli spettatori.





La classifica della terza serata di Sanremo 2025

Francesco Gabbani, già noto per le sue precedenti partecipazioni al Festival, ha presentato “Viva la vita”, una canzone dal ritmo vivace e dal testo riflessivo, confermando la sua abilità nel coniugare leggerezza e profondità. Olly, con “Balorda nostalgia”, ha proposto una combinazione di pop ed elementi elettronici, creando un’atmosfera fresca e contemporanea che ha risuonato particolarmente con il pubblico più giovane.

Infine, Irama ha emozionato con “Lentamente”, una ballata intensa che mette in luce le sue doti vocali e la capacità di trasmettere sentimenti profondi attraverso la musica. E la polemica, sopratutto per queste ultime due, è divampata veloce: “Gabbani, ma scherziamo?”, scrive un utente sui social. È importante notare che, durante la terza serata, è stata anche decretata la vittoria nella categoria Nuove Proposte: Settembre si è aggiudicato il titolo con il brano “Vertebre”, distinguendosi per originalità e presenza scenica.

Con l’avanzare del Festival, le classifiche parziali offrono uno spaccato delle preferenze del pubblico e delle giurie, ma la competizione rimane aperta e imprevedibile. Le prossime serate saranno decisive per determinare il vincitore finale di questa edizione del Festival di Sanremo.

