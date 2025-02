Dopo un decennio dal suo debutto tra le “Nuove Proposte”, Serena Brancale torna a calcare il prestigioso palco dell’Ariston, portando con sé la maturità artistica acquisita nel corso della sua carriera e un brano che la rappresenta pienamente: “Anima e Core”. Ma non è sola in questa nuova avventura a Sanremo: al suo fianco, a dirigere l’orchestra, c’è sua sorella Nicole, un dettaglio che rende questa partecipazione ancora più speciale.

La musica è un affare di famiglia per le sorelle Brancale. Serena e Nicole condividono un solido percorso accademico, essendosi entrambe laureate al Conservatorio Piccinini di Bari. Ma la loro eredità non si ferma solo alla musica: sono infatti figlie di Agostino Brancale, ex calciatore che ha militato nelle squadre di Serie B e C negli anni ‘80.

Sanremo 2025, chi è il papà famoso di Serena Brancale

L’ex atleta ha vestito le maglie di club come Monopoli, Juve Stabia, Marsala e Campania Ponticelli, fino ad approdare alla Salernitana nel 1986, sebbene senza mai scendere in campo in partite ufficiali. Se il padre ha seguito la carriera sportiva, le figlie hanno invece trasformato la passione per la musica in una professione, e ora si ritrovano insieme sul palco più importante d’Italia, dimostrando che il talento e la dedizione possono portare lontano.

Serena Brancale ha scelto di portare a Sanremo 2025 un brano che unisce tradizione e innovazione, ispirandosi a un artista che ha segnato profondamente la sua crescita musicale: Pino Daniele. “La mia principale ispirazione è stata Pino Daniele – ammette al Giornale di Sicilia -, un artista che ha sempre mescolato cultura e musica in modo straordinario. Ho voluto creare qualcosa che avesse lo stesso spirito: un sound che unisce tradizione e innovazione”. Un omaggio importante, che si riflette nel sound raffinato del brano, dove le influenze del jazz, soul e musica napoletana si intrecciano per dar vita a una melodia intensa e ricca di sfumature.

Dopo dieci anni, Serena Brancale torna all’Ariston con una consapevolezza diversa e con l’energia di chi ha maturato esperienza nel panorama musicale. “Emozionata e carica. Sanremo è una vetrina incredibile e un’esperienza unica. Questa volta torno con più consapevolezza e con un brano che mi rappresenta completamente”. Un Sanremo che per lei ha il sapore della crescita e della consacrazione, e che le permette di condividere il suo percorso artistico con la persona più importante della sua vita: sua sorella.