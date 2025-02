Durante la conferenza stampa di giovedì 13 febbraio, Elodie ha colto l’occasione per chiarire ulteriormente la sua posizione dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti su Giorgia Meloni. La cantante, pur non tornando indietro sulle sue parole, ha sottolineato la sua volontà di esprimere liberamente il proprio pensiero, senza farsi condizionare dal timore di generare polemiche.

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, martedì 11 febbraio, Elodie aveva affermato senza mezzi termini che non voterebbe la Presidente del Consiglio “nemmeno se le tagliassero la mano”. Ora, a distanza di qualche giorno, ha voluto ribadire il suo punto di vista, senza smorzare il tono.

Sanremo 2025, Elodie torna a parlare di Giorgia Meloni

“Non me ne frega niente, mi fa tutto ridere, trovo la vita comica. Io penso che nascondere una parte di te è come dare ragione a qualcuno a cui non piacerai quindi io me ne fotto e al massimo faccio una stronzata. Dico quello che voglio anche una parola fuori posto, anche troppo colorita. Non voglio essere ingabbiata nel ruolo che gli altri si aspettano da me. Io sono così, altrimenti divento pazza, non me ne frega niente, fa niente. Sbaglierò ancora e ancora, speriamo. Ne dico tante e meno male. Non mi nascondo”, ha dichiarato l’artista, con il suo solito mix di ironia e schiettezza.

La cantante ha anche confessato di tenere una sorta di “rubrica personale” nella quale annota tutte le frasi fuori luogo o espressioni forti che le capita di dire. “È lunga, molto lunga, ne dico tante. Se ci mettiamo assieme a leggerle passano giorni e notti intere”, ha aggiunto con una battuta.

Le dichiarazioni di Elodie non arrivano certo come una sorpresa. Negli ultimi anni, la cantante si è spesso esposta contro Giorgia Meloni, criticandola su temi legati ai diritti civili, il matrimonio egualitario e l’aborto. Anche durante Sanremo, rispondendo a una domanda politica, ha ribadito di non condividere la linea del Governo e ha usato un linguaggio colorito per sottolineare la sua distanza dalle idee della Premier.

Non è la prima volta che la cantante prende una posizione netta nei confronti della politica. In passato, oltre ad attaccare Meloni, aveva criticato anche Elly Schlein, leader del Partito Democratico, definendola priva di carisma e poco efficace nel farsi ascoltare.

Le sue uscite non sono passate inosservate e hanno generato reazioni anche all’interno di Fratelli d’Italia. Nel 2024, dopo un ulteriore attacco alla Premier, la senatrice Susanna Donatella Campione aveva pubblicato una nota nella quale replicava alle parole di Elodie: “È triste che una donna attacchi in modo così violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei. Prima della libertà del corpo dovrebbe difendere la libertà di pensiero. Per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero”.