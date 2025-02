Il Festival di Sanremo 2025 non è solo musica ed emozioni, ma anche il centro di un acceso dibattito che ha come protagonista Fedez. Durante la conferenza stampa del 13 febbraio, il nome del rapper è stato tirato in ballo in merito alle recenti intercettazioni che lo collegano a Luca Lucci, capo ultras del Milan arrestato per narcotraffico.

Un tema scottante che ha spinto un giornalista a chiedere a Carlo Conti quale fosse la sua posizione in merito e se la vicenda avrebbe avuto ripercussioni sulla presenza del cantante alla kermesse. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha risposto con diplomazia: “Dico solo una cosa: non è indagato. Io per fortuna faccio il direttore artistico e non il giudice”.

Sanremo 2025, Carlo Conti interviene su Fedez

Tuttavia, i giornalisti presenti hanno subito sottolineato che, al contrario di quanto detto, Fedez risulta indagato, portando Conti a precisare la sua posizione: “Non può essere questa una discriminante per eliminare o no una persona, visto che non è stato ancora condannato”.

Il conduttore ha poi proseguito chiarendo il suo approccio alla questione, sottolineando la presunzione di innocenza come principio fondamentale: “Sono un garantista per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato – come è successo a Emis Killa, che ha preso l’intelligentissima decisione di ritirarsi, perché non avrebbe vissuto serenamente il Festival – sono scelte personali. Io ho avuto dall’azienda l’incarico di scegliere le canzoni, brani rappresentativi del mondo musicale”. Una posizione chiara, che ribadisce come il Festival sia un evento musicale e non un’aula di tribunale.

Ma cosa è successo attorno a Fedez? L’intero polverone mediatico si è alzato dopo la pubblicazione, da parte de la Repubblica, di alcune intercettazioni che svelano il rapporto di stretta vicinanza tra Fedez e Luca Lucci. Secondo i documenti emersi, il 22 aprile scorso il rapper avrebbe ricevuto un messaggio da Lucci con il quale il capo ultras gli faceva capire di aver sistemato un problema legato a una precedente aggressione in cui lo stesso Fedez sarebbe stato coinvolto.

“Te fai il bravo che anche oggi ho dovuto sistemartela”, dice Lucci al cantante, facendo riferimento all’intervento per gestire la situazione legata al personal trainer Cristiano Iovino. E ancora, il capo ultras del Milan avrebbe messo in guardia il rapper dal coinvolgimento di Fabrizio Corona, suggerendogli di non fidarsi troppo: “Ok che Corona è dalla tua, ma non coinvolgerlo nelle robe, non lo sai che non si tiene una pisciata? Vuole fare i suoi scoop, le sue robe”.

Nel corso delle conversazioni, Lucci avrebbe ribadito il suo ruolo di intermediario tra Fedez e altre figure coinvolte, sottolineando la natura del loro rapporto: “Se vogliamo vederci, ci stringiamo la mano e la chiudiamo qua. Te pensa a lavorare, stai sereno, fai il bravo, me la vedo io”. Il rapper avrebbe risposto promettendogli un regalo: “Ti vengo a trovare in sti giorni e ti porto un regalo”. Lucci, però, avrebbe chiarito la natura della loro relazione con una frase piuttosto netta: “Abbiamo solo obblighi morali io e te, e basta”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, ci sarebbero alcune dichiarazioni che riguardano anche Emis Killa, il rapper che ha scelto di ritirarsi dal Festival per le polemiche legate ad alcune sue frasi controverse. Sempre dalle intercettazioni, emerge che Lucci avrebbe ricevuto da Fedez e Emis Killa un regalo piuttosto prezioso: “Tutto diamanti, d’oro bianco. Ne ha fatto fare uno per me ed uno per lui, me l’ha regalato”, racconta Lucci. Un dettaglio che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere la prova di un legame ben più stretto tra il capo ultras e i due artisti.

La questione ha inevitabilmente sollevato una bufera mediatica, con molti che si chiedono se sia opportuno che Fedez rimanga tra i protagonisti del Festival di Sanremo. Per il momento, la posizione della Rai e di Carlo Conti è chiara: nessuna esclusione fino a prova contraria. Ma la polemica è destinata a non spegnersi tanto facilmente e potrebbe diventare un caso politico e mediatico nelle prossime ore.