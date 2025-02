Sanremo 2025, tra gli artisti in scaletta della seconda sera anche Fedez. La presenza del rapper al Festival di Carlo Conti ha fatto discutere fin dal suo annuncio, senza contare tutti i gossip esplosi da Fabrizio Corona a ridosso dell’inizio della kermesse. Ma la sua esibizione nella seconda serata ha fatto centro in tutti i sensi: è tra i 5 in classifica. Mercoledì le performance dei 15 su 29 artisti in gara sono state valutate congiuntamente dalla Giuria delle Radio e dal pubblico tramite televoto, ciascuno con un peso del 50%.

Al termine del secondo appuntamento sono stati annunciati i cinque artisti più votati, in ordine casuale e senza una classifica specifica e oltre a Giorgia con “La cura per me”, Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”, Achille Lauro con “Incoscienti giovani” e Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” c’è anche Fedez con “Battito” sul podio dei top five.

Sanremo 2025, cosa si è notato durante l’esibizione di Fedez

Per la seconda esibizione sul palco del teatro Ariston, Fedez è tornato a puntare tutto sul nero, colore simbolo dell’argomento che affronta nel brano Battiti, la depressione. Seguito dallo stylist Giulio Casagrande, ha sfoggiato un nuovo look total black firmato Atelier Versace ma senza più giacca. Durante la performance, però, c’è chi ha notato anche altri dettagli.

Anche mercoledì sera Fedez ha usato le tanto chiacchierate lenti nere, ma ha tenuto gli occhi chiusi per tutta la prima parte del brano. Il riferimento è probabilmente voluto e legato alle barre della sua “Battito” che recitano “Dentro i miei occhi \ Guerra dei mondi”. Non solo gli occhi.

Qua mi ha spezzato vederlo in ginocchio. Sto empatizzando troppo con #Fedez in questo #Sanremo2025 ma il dolore che ha dentro si vede chiaramente. E' un uomo distrutto Federico https://t.co/xM2O2lAGTw — Daniele (@Danyboy1991) February 13, 2025

Più di qualcuno ha notato e fatto notare sui social anche le mani tremanti. Le sue dita, forse per la tensione, sembravano non volerne sapere di stare ferme. Del resto Fedez ha sempre dichiarato di sentire molto l’ansia da palcoscenico e forse questa volta ancor dai più. Non ha sorriso mai durante la performance, ha solo ringraziato il pubblico. Pubblico che sui social lo applaude come non succedeva da tanto tempo e riconosce la sua vulnerabilità.

“Se riesco ad affrontare tutto questo sarà una cosa positiva, se riesco a reggere, con questo carico ulteriore che si è creato per colpa mia, è comunque molto sfidante, per me ancora di più perché non vengo in un periodo in cui sono proprio Ironman”, ha rivelato Fedez dopo la sua esibizione.