In questi giorni Anita ha ammesso di provare una simpatia per Alessio e, se il suo ingresso al Grande Fratello fosse avvenuto prima, probabilmente l’avrebbe tentata. Anche Alessio pare apprezzare particolarmente la compagnia della giovane tanto che passano spesso del tempo insieme. Dopo la visione del film, i due parlano di amore, esperienze passate e relazioni.

Anita non limita le battute e, tra risate e provocazioni, prende un po’ in giro l’amico. Prima la ragazza lo invita ad approfondire alcuni dettagli della sua vita: non le ha mai chiesto nulla sulla sua lunga relazione con Edoardo. Poi, scherzosamente, sbeffeggia le abilità amatoriali di Alessio, qualità di cui il ragazzo si vanta.

Grande Fratello, Anita e la paura della fama fuori dalla casa

A quanto dice il ragazzo, il corteggiamento non ha segreti per lui. Anita ride, sarà davvero così? Ma per il momento, ci si può solamente fidare delle parole del giovane…nei fatti nessuna delle donne è ancora caduta ai piedi del concorrente, che in passato ha avuto anche una bellissima ex fidanzata, l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Il rapporto tra Anita e Alessio è stata anche la molla che ha fatto scattare l’allontanamento tra la Olivieri e l’amico Giuseppe Garibaldi, in questi giorni molto vicino al suo ex flirt Beatrice Luzzi.

Anita è sempre stata al centro della bufera dei telespettatori e in queste ore un suo video è diventato virale grazie proprio alle critiche degli utenti social. La concorrente è consapevole della fama che ovviamente avrà uscita dalla casa del Grande Fratello e ne ha parlato con Massimiliano Varrese. “A volte penso ‘che bello’… Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente, no? E quindi penso di dovermi preoccupare… anche solo con un pensiero mi da fastidio, mi turba… perché io amo proprio la mia libertà”.

anita: "io adoro andare a cinema o a cena da sola e pensare che mi possano rompere mi pesa, mi pesa tantissimo"



mi raccomando non chiedete gli autografi ad anita tutti insieme! ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/2gixcBWinP — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) March 1, 2024

“Io amo il cinema da sola, mi pesa pensare che mi possano rompere sempre o andare a cena da sola…”, ha detto ancora. Il discorso fatto da Anita ha sorpreso molto gli utenti, che sui social si sono scagliati contro la concorrente. “Mi raccomando non chiedete gli autografi ad Anita tutti insieme!”, “La nuova Meryl Strep”, scrive ironicamente qualcuno. “Ma allora cosa cazzo ci è entrata a fare nella casa del Grande Fratello?”.