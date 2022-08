“Cancella quel video”. Armando Incarnato, follia social e nessun perdono

Bufera su Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne è finito al centro della polemica a causa di un video caricato sul suo account social. “Sei la vergogna dei napoletani”, “Bravo co****ne poi ammazzi la gente che magari va al lavoro o in vacanza Si proprio tonto“, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al post.

“Armando sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo, cancella il video che è diseducativo… Poi la moto ti consente di farlo, ma tienilo per te… E chi ti scrive è stata una motociclista”, “Non sei un bell’esempio”, sono alcuni dei commenti lasciati sotto al post pubblicato su Instagram dal cavaliere di Uomini e Donne.





Bufera su Armando Incarnato per il video in moto a 240 km orari

“Evita di fare questi video mentre sei a velocità con la moto e soprattutto evita di far vedere il contachilometri. Dei ragazzi di questi giorni hanno fatto la stessa cosa postando un video dove andavano a 300 all’ora con la macchina. Il ragazzo è sbandato ed è morto…”, l’accusa fatta da un fan ad Armando Incarnato, che ha ricordato il terribile incidente avvenuto pochi giorni fa sul Grande raccordo di Roma.

Tra i commenti del video incriminato, il cavaliere ha deciso di rispondere, ma poco dopo, a causa delle tante critiche, ha deciso di militare i commenti. Nessuna scusa, anzi, nonostante la bufera, Armando Incarnato ha risposto con toni molto accesi: “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del c***o! Ps: ma chi ca*** siete!”.

Bufera su Armando Incarnato, che però risponde a tono sui social. “Ma che film hai visto. L’unico pericolo dei bykers sono le teste di ca**o come te che quando guidano cercano l’amore sui social”, è una delle risposte del cavaliere di Uomini e Donne. Alcuni suoi fan lo hanno attaccato ma altri lo hanno invitato a non dare troppo peso a questi insulti e a “lasciali perdere tutti”.

