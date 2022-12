Bufera a Domenica In su Mara Venier. I telespettatori, che normalmente idolatrano la popolarissima conduttrice televisiva, stavolta gliene hanno suonate quattro perché indispettiti dal suo comportamento. In particolare non è stata particolarmente gradita un’ospitata vip, infatti nel corso della diretta il pubblico è rimasto molto insoddisfatto e lo ha fatto notare sui social network. E anche uno dei personaggi famosi più noti in Italia e all’estero è stato messo nel mirino del popolo del web.

Momento sicuramente non eccezionale per Domenica In e Mara Venier, con polemiche immediate innescate nella giornata di domenica 11 dicembre. Ma anche il giorno successivo le proteste sono proseguite. Clamorose alcune frasi, riportate dal sito Libero, inerenti attacchi durissimi nei confronti del vip che insieme alla sua famiglia si era recato nel programma Rai per offrire a tutti il suo nuovo album di Natale, che è stato intitolato A Family Christmas. Ma vediamo cosa è accaduto nei dettagli.

Leggi anche: “Ma come ti permetti?”. Domenica In, quelle parole inaspettate dell’ospite su Mara Venier





Domenica In, Mara Venier nella bufera per un’intervista vip

La sommossa del pubblico è nata perché a Domenica In Mara Venier ha concesso un’intervista, ritenuta estremamente lunga e noiosa, ad un grandissimo cantante e ai suoi figli Matteo e Virginia. Per circa 60 minuti si è svolta questa conversazione nello studio della trasmissione di Rai1 e tantissima gente non ha apprezzato tutto questo. E a raffica sono arrivati i messaggi di critiche nei confronti della padrona di casa e anche del noto artista, che avrebbe occupato troppo tempo dello spazio tv.

Ad essere finiti nella bufera Mara Venier e Andrea Bocelli, insieme ai due figli. Questo il pensiero di alcuni utenti: “Sfumate e dateci Drusilla Foer”, “Secondo me si sono fatti tutti, autori, regia, ma tutti. Ma fate entrare Drusilla e non rompete il ca*** a chi paga il canone”, “Mi dispiace famiglia Bocelli, ma non state arrivando come vorreste. C’è qualcosa che sa di forzato e finto, troppo stucchevole”, “Quando termina questo marchettone?”, “Basta, che noia”. E quindi questa intervista non è stata affatto digerita.

@RaiUno #DomenicaIn Andrea Bocelli, teatrino stucchevole domenicale i nuovi Ricchi e Poveri noiosi quanto la l'intrattenitrice. Conduttrice e presentatori sono altra cosa. — gianceleste carboni (@gianceleste) December 12, 2022

Bocelli ha raccontato a Mara Venier a proposito del suo nuovo lavoro musicale: “L’idea è nata dalle nostre rispettive compagnie discografiche, quella di Matteo e la mia. È raro che si siano trovate d’accordo su questo, quindi noi l’abbiamo accolta con piacere perché finalmente ho potuto lavorare in giro per il mondo con i miei familiari”.