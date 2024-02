Durante il momento delle nomination della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 5 febbraio Beatrice Luzzi ha un crollo. Nel segreto del confessionale l’ex attrice di Vivere ha confessati di vivere un momento molto difficile, anche a causa del comportamento che in ogni diretta le riservano gli autori e lo stesso conduttore del reality show, Alfonso Signorini.

“Non posso credere che in questi cinque mesi questi ragazzi hanno parlato male di me e non sono usciti i video, credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntate rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite“, ha detto Beatrice Luzzi in lacrime durante il suo sfogo in diretta. Oltre metà della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 5 febbraio, è stata dedicata alla concorrente ma messa in cattiva luce, con le continue liti con Perla Vatiero e Massimiliano Varrese e alcuni spezzoni di video in cui l’attrice sembra essere sempre la colpevole delle liti.

Grande Fratello, pubblico contro Alfonso Signorini

“Sei una persona egoriferita e porti ad avere le persone ad avere con te una relazione tossica. Tu come un mantra ripeti sempre le stesse cose. Anche tu ti sei espressa in termini poco eleganti. Ti accanisci a non capire quello che io dico. Non voglio indurti a lasciare il programma, perché saremmo dei folli. Hai ragione che facciamo tre quarti della puntata su di te è perché sei una grande giocatrice. Tu hai una grande personalità, io ti chiedo di sforzarti a guardare anche le esigenze delle altre persone”, ha attaccato Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi è crollata in confessionale. In lacrime ha minacciato di lasciare il Grande Fratello: “Facciamo che io esco dal programma come Fiordaliso e decidete di fare quello che fate con me con qualcun altro. Sfido chiunque ad affrontare le puntate così e poi riuscire a stare con le altre persone. Il fatto che io abbia un ruolo così forte mi rende di fatto antipatica. Non ne posso più, non ce la faccio più”.

Il pubblico del Grande Fratello è rimasto sconvolto dal trattamento riservato a Beatrice Luzzi e sui social si è scagliato contro Alfonso Signorini. “Eh sì, il branco c’è eccome, la vittima? Beatrice Luzzi che ha passato l’intera puntata a parare i colpi da chiunque. Da Massimiliano Varrese a Perla Vatiero, Da Cesara Buonamici ad Alfonso Signorini, da Grecia Colmenares e perfino da Vittorio Menozzi”, “Condivido in pieno ciò è stato scritto dal corriere della sera. Alfonso, Cesara, autori meditate bene perché quello che si è visto ieri nei confronti di chi vi sta mandando avanti la baracca è assurdo”.

Da 5 mesi noto un certo fanatismo dai fans di Bea!È un fandom tossico !Buttano fango a tutti da mesi facendo scioperi,assemblee,petizione.Alfonso si è stancato dei vostri mille richiami e per una volta accettatelo che alla vostra Bea è caduta la corona che nn ha!#GrandeFratello — Sonja🌟 (@SonnyStar83) February 6, 2024

Beatrice luzzi in 37 secondi distruggendo il pelato, gli autori e sto programma di merda

Questo video deve essere tramandato ai posteri#grandefratello pic.twitter.com/86mr5GmwkN — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) February 6, 2024

“Il discorso di Alfonso mentre Bea era distrutta in confessionale è qualcosa di vergognoso: “tu a volte (…) sai portarmi all’esasperazione perché tu sei troppo egoriferita e questo porta la gente ad avere nei tuoi confronti una relazione tossica”. Vomitevole #gf #grandefratello”, “Ieri sera è stata avallata la dinamica del branco contro una. Mi chiedo, che razza di messaggio passa Alfonso? non sei preoccupato della tua ‘pagina di televisione’?”, si legge sui social, dove il pubblico si è scagliato contro Alfonso Signorini e gli autori del programma.