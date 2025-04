Gli scontri sono all’ordine del giorno in ambienti dove protagonisti dello spettacolo accettano di partecipare ai reality show per guadagnare rapidamente, come avviene con il Grande Fratello. Anche nella villa di The Couple l’atmosfera è costantemente sul filo del rasoio, pronta a esplodere alla minima provocazione. Questa volta, le protagoniste della lite sono state Giorgia Villa e Laura Maddaloni, entrambe personalità forti e appassionate di sport.

Durante una prova apparentemente banale, ovvero assemblare una semplice sedia, le due concorrenti sono arrivate allo scontro verbale, descritto poi dalla stessa Giorgia Villa agli altri partecipanti: “Ora lei è arrabbiata, ma nella prova della ruota potevo arrabbiarmi anche io” ha riferito la Villa ai compagni del reality, aggiungendo, “nella ruota ha iniziato a urlarmi contro e io le dicevo di calmarsi, invece ora è successo l’opposto: io ho sclerato e lei mi diceva calma”.

Laura Maddaloni replica a Giorgia Villa: “Ha fatto un bordello…”

La discussione tra le due donne ha comunque ravvivato un po’ il programma, che recentemente ha mostrato serie difficoltà in termini di ascolti. Originariamente concepita per stimolare lo spirito collaborativo, la sfida si è trasformata in una dura contrapposizione. Dopo le dichiarazioni di Giorgia, Laura Maddaloni ha replicato con calma apparente: “Arrabbiarsi è proprio inutile. Si è arrabbiata, ha fatto un bordello. Il mio ruolo oggi è da mamma”.

Resta da capire se le due concorrenti riusciranno a superare le incomprensioni o se il rapporto si deteriorerà ulteriormente. La possibilità di un chiarimento rimane alta, considerando che in fondo l’accaduto non sembra così grave da giustificare una rottura definitiva.

Nel frattempo, però, a preoccupare maggiormente è la situazione generale degli ascolti del programma condotto da Ilary Blasi, che ha perso diverse centinaia di migliaia di spettatori già dalla seconda puntata. Se questo trend dovesse continuare, The Couple potrebbe rischiare addirittiura la chiusura anticipata, situazione che crea molta ansia nelle coppie partecipanti e preoccupazioni a Mediaset, che non può permettersi una prima serata poco redditizia.

