Vi abbiamo parlato in un precedente articolo di alcuni baci che si sarebbe scambiato Daniele De Bosis con la tentatrice Benedetta, ma lui non è l’unico concorrente di Temptation Island 2023 ad essere stato presente a quella serata. C’era infatti anche Manuel, che si sarebbe scambiato baci e abbracci con una ragazza dopo aver archiviato definitivamente il suo legame con Francesca. Quest’ultima era stata molto sicura di lasciarlo, una volta arrivato il momento del falò di confronto.

Durante Temptation Island, Manuel ha confessato di aver avuto altre storielle nei momenti di pausa con Francesca, e ora avrebbe già ritrovato la felicità scambiandosi questi baci con una ragazza, tra l’altro protagonista proprio nell’ultima edizione del reality show da poco terminato. Una serata quindi propizia per lui e Daniele, col quale ormai sarebbe nato anche un bel rapporto di amicizia. Ma vediamo cosa è successo e chi ha rivelato tutto.

Leggi anche: “Si sono anche baciati davanti a tutti”. Temptation Island, Daniele e l’altra protagonista scoperti





Temptation Island, per Manuel baci e abbracci con una ragazza

Sempre la solita informatissima Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una sua follower, che ha beccato il concorrente di Temptation Island in dolce compagnia. Manuel non ha perso tempo e si sarebbe gettato tra le braccia di questa single, infatti si sarebbe reso protagonista di baci e atteggiamenti molto complici con questa ragazza. In precedenza lui aveva implicitamente attaccato l’ex fidanzata sui social: “Brave ragazze all’apparenza, ma poi…”.

Questa seguace dell’influencer ha scritto: “Lavoro lì, la ragazza che stava con Manuel è anche lei una tentatrice e anche tra loro due ci sono stati effusioni, baci, abbracci ecc. Lei si chiama Carola Moroni“. Manuel Maura e Francesca Sorrentino erano legati sentimentalmente da due anni e quattro mesi, ma alla fine le loro strade si sono separate. E ora per il 30enne potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina.

Carola Moroni ha 29 anni ed è originaria della provincia di Roma, del paese di Marino per l’esattezza. Lei lavora con la madre e il padre allo stabilimento balneare di Castel Gandolfo, al lago Albano. Come rivelato da Donna Pop, la giovane ha anche una laurea in Informatica.