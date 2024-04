Isola dei famosi 2024, mentre è ancora accesa la polemica per l’esclusione di Francesco Benigno dal reality condotto da Vladimir Luxuria, ecco che scoppia un nuovo caso destinato a far discutere. Ad accendere la miccia stavolta è una ex naufraga con un attacco diretto contro uno dei concorrenti, accusato di non fare niente tutto il giorno.

Stavolta non si parla stavolta né di Pietro Fanelli e neanche di Daniele Radini Tedeschi, emarginati dal resto del gruppo proprio perché poco inclini ai lavori di gruppo e alla vita in comunità. Questa situazione di tensione ha tenuto banco a lungo nell’ultima puntata dell’Isola. Tra i due isolani ribelli e gli altri però non è stato possibile trovare un punto di incontro.

“Vivrò della vostra beneficenza”, ha detto Daniele, rivendicando la scelta di non fare niente. “Io lavoro a Roma, qui sono venuto in vacanza”, ha sottolineato il critico d’arte. Una posizione condivisa dall’amico Pietro, il poeta, che invece nella vita non lavora, ma a suo dire sopravvive grazie alla generosità degli altri. “Quando sono arrivato a Milano non avevo niente, ma ho trovato tante persone che mi hanno aiutato”.

Di “scansafatiche” però nell’isola ce ne sarebbero tre. Il terzo nome in causa è quello di Joe Bastianich. A tirarlo in ballo è stata Luce Caponegro, la prima naufraga eliminata dopo una settimana al televoto. L’ex pornostar ne ha parlato direttamente a Vladimir Luxuria.

“Mi rendo conto che qui non passa sempre la verità, ve lo devo proprio dire”, ha detto. “Fammi un esempio”; le ha chiesto Luxuria: “A inizio puntata hai detto una cosa bella, che però secondo me non è venuta fuori. Hai detto: mettiamo punti, le virgole e i punti e virgola. Mettiamo anche i punti esclamativi, aggiungo io. Bastianich viene fuori come una persona chissà di quale livello e invece no. La prima settimana non ha fatto niente, quindi da che pulito viene la predica”.

L’ex giudice di Masterchef infatti ha più volte bacchettato Pietro e Daniele per il loro lassismo, richiamandoli ai doveri che una persona ha quando una persona viene in una comunità. Selen, va detto, non è la prima a criticare Bastianich. Appena sbarcati sull’isola un’altra naufraga, Maitè, aveva sostenuto più o meno la stessa cosa. Lui al momento non sa niente. Vedremo come reagirà.