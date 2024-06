“Bomba, c’è anche lei”. Grande Fratello, nome top. Alfonso Signorini pesca dal cinema italiano

Da maggio sono aperti ufficialmente i nuovi casting del Grande Fratello, per l’edizione 2024 -2025. In un post su Instagram Alfonso Signorini scrive: “Ciao a tutti! Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e …buona fortuna a tutti!!!”.

“Se pensi di essere la persona giusta – si legge sul profilo social ufficiale del reality in onda su Canale5 – puoi autocandidarti attraverso il sito https://grandefratello.endemolshine.it inserendo un breve video”, oppure “potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting, infatti non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Itaòia sia sui social”.

Grande Fratello, concorrente della prossima edizione un’attrice dei cinepanettoni

Da quando Alfonso Signorini ha dato il via ai casting del Grande Fratello, si susseguono i rumors su chi saranno i concorrenti Vip che parteciperanno alla prossima edizione del programma. Questa volta, l’indiscrezione lanciata da Biagio D’Anelli coinvolge un’attrice che abbiamo visto sul grande schermo nei famosi cinepanettoni, campioni di incassi nel periodo natalizio dagli anni ottanta a oggi.

Al Grande Fratello, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà anche una famosa attrice che abbiamo spesso visto nei cinepanettoni. A lanciare lo scoop è Biagio D’Anelli. L’influencer ha avuto modo di presenziare come ospite nel programma di Turchese Baracchi, Turchesando e qui ha svelato di avere delle notizie interessanti sulla prossima edizione del Grande Fratello.

Ovviamente la notizia riguardava anche una concorrente in particolare. Secondo D’Anelli sembra che tra i concorrenti della prossima edizione del Grande fratello ci sia una famosa attrice dei cinepanettoni: “Chiudo con una bombetta, un’attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la Porta Rossa del Grande Fratello a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così ho detto troppo“, ha detto Biagio D’Anelli in diretta a Turchesando.