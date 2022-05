“Via da Cartabianca”. Clamoroso su Bianca Berlinguer: perché alla Rai si parla di addio

Si torna a parlare di novità per Bianca Berlinguer. Soltanto poco tempo fa il nome della conduttrice di “CartaBianca” era spuntato fuori in merito ad un cambiamento per la striscia informativa di Rai3. Così avevano deciso l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore dell’approfondimento Mario Orfeo: un netto taglio a 5-6 minuti al massimo per sera. Sembrava tutto fatto, ma secondo quanto riportato da TvBlog Bianca ha puntato i piedi.

Di fronte alla possibilità di una tale riduzione Bianca Berlinguer aveva addirittura minacciata di lasciare “CartaBianca”. Ora viene fuori un’altra voce. A quanto pare per Bianca il futuro in Rai è tutto da scrivere. Ci sarebbe stato a questo proposito un incontro tra la giornalista e l’ad della Rai Carlo Fuortes: “Sarebbe stato un incontro a due – scrive TvBlog – un faccia a faccia in cui Fuortes avrebbe parlato con la conduttrice del suo futuro televisivo, ovviamente in Rai”.





A quanto pare l’ad Carlo Fuortes ha offerto a Bianca Berlinguer la possibilità di passare a Rai1. In particolare all’ex direttrice del Tg3 è stata offerta la seconda serata del lunedì della prima rete della tv pubblica italiana. Proprio quella in cui andava in onda “Sette Storie” di Monica Maggioni. Quando quest’ultima è stata chiamata alla guida del Tg1 al suo posto è arrivata Giorgia Cardinaletti con “Via delle storie”. Il programma, però, non decolla.

Ecco quindi la volontà di puntare su Bianca Berlinguer, conduttrice molto amata e di grande professionalità. Naturalmente nel caso in cui la giornalista decidesse di accettare dovrebbe lasciare “CartaBianca”. Al suo posto dovrebbe quindi andare Giorgio Zanchini che al momento conduce “Radio anch’io” e “Quante storie” su Rai3.

Ovviamente per Bianca Berlinguer si tratterebbe di una promozione in tutti i sensi. La conduzione di un programma in seconda serata di lunedì le aprirebbe la possibilità, qualora si presentasse l’occasione, di approdare anche nel prime time di Rai1. Carlo Fuortes si è detto fiducioso di trovare un accordo. Ma c’è anche un’altra ipotesi: che Bianca resti a CartaBianca e in più diriga un daytime quotidiano sempre su Rai3. Come andrà a finire? Lo sapremo molto presto.

